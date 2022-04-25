ВРУ зареєструвала законопроєкт президента про перенаправлення коштів з Фонду COVID-19 на підтримку підприємців

10:42 27 листопада Київ, Україна

Статус "невідкладний" отримав зареєстрований президентом законопроєкт про внесення змін до статті 28 Державного бюджету на 2021 рік. Цей законопроєкт має на увазі перенаправлення коштів з Фонду боротьби з COVID-19 на підтримку малого бізнесу України.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

"Метою розробки законопроєкту є забезпечення надання соціальної підтримки застрахованим особам і суб'єктам господарювання на період дії посилених обмежувальних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в пояснювальній записці.

Зокрема, пропонується передбачити можливість направлення коштів з Фонду боротьби з COVID-19 на заходи з надання: одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їхньої діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів; одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників; одноразової компенсації суб'єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за найманих осіб.