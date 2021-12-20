ВРУ йде на карантин до 13 квітня

20:37 18 березень Київ, Україна

Введення локдауну в столиці стало причиною позачергового засідання Верховної Ради. Засідання відбудеться 19 березня о 13:00, після нього депутати вирушать на вимушені "тритижневі канікули".

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Верховної Ради.

"На 13:00 п'ятниці 19 березня планується позачергове засідання Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

На засіданні планується розглянути два питання:



- внесення змін до календарного плану п'ятої сесії ВР, що передбачають призупинення пленарних засідань до 13 квітня 2021 року;



- проєкт 5247, який передбачає звільнення від відповідальності виробників вакцин від COVID-19 і залучених медиків за негативні наслідки вакцинації. Без прийняття цього закону Україна не отримає безкоштовні вакцини в рамках механізму COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer (Комітет вже рекомендував прийняти цей проєкт відразу в цілому з доповненням, що в разі настання негативних наслідків, держава буде здійснювати компенсаційні виплати).