ВРУ прийняла законопроєкт "Про віртуальні активи"

14:59 02 грудня Київ, Україна

230 народних депутатів ВРУ схвалили проєкт закону щодо легалізації криптовалюти.

"Україна на крок ближче до легалізації криптовалюти, біткоїнів і віртуальних активів. Це історичний момент. Зміни, які розвивають світову економіку, скоро у нас в країні", - написав у Telegram глава Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, міжнародні криптокомпанії зможуть реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.

Проєкт закону №3637 "Про віртуальні активи", розроблений Міністерством цифрової трансформації України, депутатським об'єднанням Blockchain4Ukraine і БАУ, був зареєстрований у Верховній Раді 11 червня 2020 року.