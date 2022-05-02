ВРУ прийняла законопроєкт "Про віртуальні активи"

230 народних депутатів ВРУ схвалили проєкт закону щодо легалізації криптовалюти.
"Україна на крок ближче до легалізації криптовалюти, біткоїнів і віртуальних активів. Це історичний момент. Зміни, які розвивають світову економіку, скоро у нас в країні", - написав у Telegram глава Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, міжнародні криптокомпанії зможуть реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.
Проєкт закону №3637 "Про віртуальні активи", розроблений Міністерством цифрової трансформації України, депутатським об'єднанням Blockchain4Ukraine і БАУ, був зареєстрований у Верховній Раді 11 червня 2020 року.
"Україна на крок ближче до легалізації криптовалюти, біткоїнів і віртуальних активів. Це історичний момент. Зміни, які розвивають світову економіку, скоро у нас в країні", - написав у Telegram глава Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, міжнародні криптокомпанії зможуть реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.
Проєкт закону №3637 "Про віртуальні активи", розроблений Міністерством цифрової трансформації України, депутатським об'єднанням Blockchain4Ukraine і БАУ, був зареєстрований у Верховній Раді 11 червня 2020 року.
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