ВРУ: касові апарати будуть обов'язковими з 2022 року

Попри протести київських підприємців, ВРУ 1 грудня прийняла законопроєкт про введення касових апаратів для ФОП з відстрочкою на рік.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що документ дасть можливість працювати малому бізнесу і при цьому не дозволить тікати від оподаткування недобросовісним підприємцям.
Відповідно до закону, платники єдиного податку другої - четвертої груп будуть зобов'язані мати касові апарати з 2022 року. Обсяг їхнього доходу протягом календарного року не повинен перевищувати граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які здійснюють діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.
При цьому з нього виключили норми про компенсацію покупцям (споживачам) за скаргами про порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафних санкцій, застосованих до бізнесу.
Також скасовуються і штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, і за відсутність попереднього програмування товарів в РРО (ПРРО).
До 2022 року пролонгується застосування знижених розмірів фінансових санкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону про використання РРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій) при проведенні розрахункових операцій.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що документ дасть можливість працювати малому бізнесу і при цьому не дозволить тікати від оподаткування недобросовісним підприємцям.
Відповідно до закону, платники єдиного податку другої - четвертої груп будуть зобов'язані мати касові апарати з 2022 року. Обсяг їхнього доходу протягом календарного року не повинен перевищувати граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які здійснюють діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.
При цьому з нього виключили норми про компенсацію покупцям (споживачам) за скаргами про порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафних санкцій, застосованих до бізнесу.
Також скасовуються і штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, і за відсутність попереднього програмування товарів в РРО (ПРРО).
До 2022 року пролонгується застосування знижених розмірів фінансових санкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону про використання РРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій) при проведенні розрахункових операцій.
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