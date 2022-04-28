ВРУ: касові апарати будуть обов'язковими з 2022 року

14:24 01 грудня Київ, Україна

Попри протести київських підприємців, ВРУ 1 грудня прийняла законопроєкт про введення касових апаратів для ФОП з відстрочкою на рік.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що документ дасть можливість працювати малому бізнесу і при цьому не дозволить тікати від оподаткування недобросовісним підприємцям.

Відповідно до закону, платники єдиного податку другої - четвертої груп будуть зобов'язані мати касові апарати з 2022 року. Обсяг їхнього доходу протягом календарного року не повинен перевищувати граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які здійснюють діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

При цьому з нього виключили норми про компенсацію покупцям (споживачам) за скаргами про порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафних санкцій, застосованих до бізнесу.

Також скасовуються і штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, і за відсутність попереднього програмування товарів в РРО (ПРРО).

До 2022 року пролонгується застосування знижених розмірів фінансових санкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону про використання РРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій) при проведенні розрахункових операцій.