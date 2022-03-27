ВР затвердила Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки

12:29 05 листопада Київ, Україна

Верховною Радою прийнята за основу Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки, документ також передбачає внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" з метою підвищення ефективності механізмів моніторингу та координації реалізації антикорупційної політики.

Відповідне рішення було прийняте під час пленарного засідання у четвер, 5 листопада.

"За" проголосували 320 народних депутатів.



Стратегія базується на поєднанні двох підходів:

▪️подальше вдосконалення загальної системи запобігання і протидії корупції (розділ II і IV проєкту Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки);

▪️мінімізація корупції в найбільш пріоритетних з точки зору подолання корупції сферах, в тому числі шляхом проведення найуспішніших галузевих реформ (розділ III проєкту стратегії).

Положення документа також спрямовані на забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію.