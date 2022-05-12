Тимчасовий виконавець обов'язків голови правління УЗ пішов у відставку

16:49 09 серпня Київ, Україна

Наглядова рада задовольнила заяву про звільнення, написану виконавцем обов'язків голови правління Укрзалізниці Іваном Юриком.

Про це повідомляє пресслужба компанії у понеділок, 9 серпня.



В Укрзалізниці зазначили, що "взяли до відома рекомендацію, зазначену в рішенні Ради національної безпеки і оборони" і пов'язані з цим обговорення. Зокрема - доручення від Міністерства інфраструктури, засноване на рішенні Кабміну, акціонера компанії.



Так, наглядова рада 7-8 серпня провела позачергове засідання і вирішила задовольнити заяву Івана Юрика про звільнення його від тимчасового виконання обов'язків голови правління з дати призначення нового тимчасового виконавця обов'язків.



При цьому Юрик продовжить роботу в УЗ на посаді члена правління, відповідального за фінанси. Наглядова рада рекомендує Кабміну задовольнити зазначену заяву і прийняти відповідне рішення.



Наглядова рада також розглянула рекомендацію Номінаційного комітету і вирішила рекомендувати уряду погодити призначення Олександра Камішина новим тимчасовим виконавцем обов'язків голови правління до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління.

"Процес обрання постійного голови правління прозорим і конкурентним способом, як це визначено Статутом Укрзалізниці, триває. Відбір консультантів з людських ресурсів для допомоги в цьому процесі повинен бути завершений вже на цьому тижні", - додали в компанії.

Нагадаємо, 15 квітня Іван Юрик очолив Укрзалізницю. Тоді він змінив в компанії серба Желько Марчека. Таке рішення ухвалив уряд на своєму засіданні.