Тимчасова повірена у справах США: корупція всередині країни і російська агресія стоять на шляху євроатлантичної інтеграції України

18:56 17 листопада Київ, Україна

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін впевнена, що на шляху до євроатлантичної інтеграції України стоять як зовнішні перешкоди - це агресія і дезінформація з боку Росії, так і внутрішні - корупція всередині країни і російські маріонетки при владі.

Про це вона сказала під час виступу на онлайн-форумі коаліції Реанімаційний пакет реформ "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюсу".



Дипломат підкреслила, що зараз перед Україною стоять як зовнішні, так і внутрішні виклики на шляху євроатлантичної інтеграції.



"Із зовнішнього боку Україна бореться з російською агресією на декількох фронтах: окупація і спроба анексії Криму, Росія веде конфлікт на Донбасі, кібератаки і поширює дезінформацію як з російської території, так і з боку керованих Росією маріонеток, деякі з яких сидять у Верховній Раді навіть сьогодні", - заявила Квін.



У той самий час дипломат підкреслила, що не всі виклики, з якими стикається Україна, є зовнішніми.



"З внутрішньої сторони - це боротьба з корупцією і особистими корисливими інтересами (олігархів. - ред.), яка не менш важлива й життєво необхідна для протидії дезінформації", - сказала Квін.



"Поки Україна не подолає ці виклики, вона не буде в змозі забезпечити інтеграцію", - підкреслила Квін.



Крістіна Квін підкреслила, що особисті інтереси певних осіб збігаються з інтересами РФ і російських маріонеток з метою "поширення антизахідного наративу, особливо через медіа-холдинги і соціальні мережі".



Вона додала, що ці особи розповсюджують твердження, що західні партнери України нібито намагаються керувати українськими внутрішніми справами з-за кордону.



"На нашу думку, цей наратив дуже помилковий, оскільки насправді він перевертає реальність з ніг на голову", - сказала Квін.



Також вона нагадала, що допомога і підтримка західних партнерів для України надається за запитом України.



"Я б сказала, що певні корисливі особисті інтереси намагаються здійснювати зовнішній контроль над Україною. Їхня головна мета - особисте збагачення, здобуте будь-яким можливим способом, в тому числі за допомогою хабарництва, примусу і навіть приєднання до зовнішніх сил, які хочуть бачити провал євроінтеграції України", - підкреслила Квін. Євроатлантичній інтеграції України заважають агресія РФ, корупція і корисливі інтереси олігархів, - тимчасова повірена у справах США Квін.



