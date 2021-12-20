ВР проголосувала за важливі законопроєкти, яких потребує Україна - Зеленський

07:40 31 березень Київ, Україна

Верховна Рада провела результативне позачергове засідання 30 березня, глава держави вважає великим успіхом прийняття законів про е-паспорти, підтримку підприємців, стимулювання детінізації доходів, фінансування Мінагрополітики.

Про це повідомляє сайт президента.

Прийнятий у другому читанні закон про цифрові паспорти, який юридично прирівнює цифровий біометричний закордонний паспорт і ID-карту в мобільному додатку «Дія» до звичайних паспортів, зробив Україну першою країною в світі, де узаконили е-паспорти.

«Це значно спростить життя громадянам і дасть старт масштабної цифровізації бізнесу і держави. До того ж цифрові паспорти значно безпечніші та комфортніші, ніж паперові. Ми створили унікальний світовий кейс, яким можна і варто пишатися. Розвиваємо «державу в смартфоні», - зазначив президент.

Також парламент прийняв за основу і в цілому президентський законопроєкт про фінансову підтримку підприємців, які змушені зупинити свою діяльність через карантин у «червоних» зонах. Зокрема, про гарантовану виплату в розмірі 8 тис. грн підтримки з державного бюджету для ФОПів і найманих працівників, діяльність яких обмежена через локдаун.



Глава держави вітає і прийняття за основу пакета законопроєктів по «податкову амністію», серед яких - запропонований ним проєкт закону про добровільне декларування активів фізичних осіб з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року. Особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% - для активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% - для розміщених за кордоном; 2,5% - для держоблігацій, придбаних в період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року. Це важливий крок до детінізації економіки України, зазначив президент.



Крім того, важливим є голосування за законопроєкт, яким забезпечується бюджетне фінансування діяльності Міністерства аграрної політики.

«Верховна Рада показала, що може працювати в інтересах громадян і заради зміцнення нашої держави навіть в таких складних умовах, як пандемія і локдаун», - підкреслив Володимир Зеленський.

Також прийнятий закон, який розблокує велику приватизацію і дозволить залучити стійкі інвестиції в економіку України, створити нові робочі місця і базу для оподаткування.