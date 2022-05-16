ВР проголосувала за продовження "особливого статусу" ОРДЛО

11:50 15 грудня Київ, Україна





304 народних депутати підтримали за основу і в цілому відповідний законопроєкт №4467 під час пленарного засідання у вівторок, 15 грудня.



У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що продовження терміну дає додаткові можливості для мирного врегулювання ситуації в ОРДЛО на основі принципів і норм міжнародного права та статуту ООН. Згідно з рішенням Верховної Ради, закон про "особливий статус" ОРДЛО продовжений до 31 грудня 2021 року.304 народних депутати підтримали за основу і в цілому відповідний законопроєкт №4467 під час пленарного засідання у вівторок, 15 грудня.У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що продовження терміну дає додаткові можливості для мирного врегулювання ситуації в ОРДЛО на основі принципів і норм міжнародного права та статуту ООН.

"Це, на перший погляд, формальний крок, але він дуже потрібен для того, щоб ми продовжили мирний процес і мирні переговори як в форматі ТКГ... так і в форматі "нормандської четвірки". Це - наслідок системного, послідовного підходу в переговорах, і ми повинні зробити цей крок, незважаючи на те, що він є чисто формальним", - зазначив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Закон про "особливий статус" ОРДЛО парламент прийняв ще у вересні 2014 року. Він передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в регіоні набирає чинності тільки після позачергових виборів органів місцевого самоврядування. А саме голосування може пройти тільки після виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України і дотримання низки інших умов.



Як раніше заявляли в парламенті, продовження "особливого статусу" Донбасу необхідно для того, щоб представники України на переговорах в Мінську могли спокійно продовжити роботу.



Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року.



Що передбачає законопроєкт