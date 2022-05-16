ВР проголосувала за продовження "особливого статусу" ОРДЛО

Згідно з рішенням Верховної Ради, закон про "особливий статус" ОРДЛО продовжений до 31 грудня 2021 року.
304 народних депутати підтримали за основу і в цілому відповідний законопроєкт №4467 під час пленарного засідання у вівторок, 15 грудня.
У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що продовження терміну дає додаткові можливості для мирного врегулювання ситуації в ОРДЛО на основі принципів і норм міжнародного права та статуту ООН.
304 народних депутати підтримали за основу і в цілому відповідний законопроєкт №4467 під час пленарного засідання у вівторок, 15 грудня.
У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що продовження терміну дає додаткові можливості для мирного врегулювання ситуації в ОРДЛО на основі принципів і норм міжнародного права та статуту ООН.
Закон про "особливий статус" ОРДЛО парламент прийняв ще у вересні 2014 року. Він передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в регіоні набирає чинності тільки після позачергових виборів органів місцевого самоврядування. А саме голосування може пройти тільки після виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України і дотримання низки інших умов.
Як раніше заявляли в парламенті, продовження "особливого статусу" Донбасу необхідно для того, щоб представники України на переговорах в Мінську могли спокійно продовжити роботу.
Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року.
Що передбачає законопроєкт
Як раніше заявляли в парламенті, продовження "особливого статусу" Донбасу необхідно для того, щоб представники України на переговорах в Мінську могли спокійно продовжити роботу.
Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року.
Що передбачає законопроєкт
- закон, повноваження якого є тимчасовими, передбачає, серед іншого, особливий порядок призначення суддів і прокуратури на території Донецької, Луганської областей;
- амністію для "осіб-учасників подій" на Донбасі;
- можливість створення загонів так званої "народної міліції" та інші;
- всі його положення повинні почати дію після старту роботи органів місцевої влади, обраних на виборах за українським законом, під наглядом міжнародних спостерігачів.
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