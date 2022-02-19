ВР пропонує визнати ХАМАС терористами

Автори ініціативи - більше ніж 80 народних депутатів. Зараз текст документа відсутній на сайті парламенту. Останній етап проходження проєкту - переданий на розгляд керівництву.

Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон вже відреагував на цей документ в своєму Twitter.