ВР пропонує визнати ХАМАС терористами

Українські чиновники розглядають ініціативу щодо визнання організації ХАМАС терористичною. Радикальна ісламська організація, на думку народних депутатів, може вести діяльність, яка підлягає засудженню. Документ проєкту подано Верховній Раді під номером 5530.
Автори ініціативи - більше ніж 80 народних депутатів. Зараз текст документа відсутній на сайті парламенту. Останній етап проходження проєкту - переданий на розгляд керівництву.
Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон вже відреагував на цей документ в своєму Twitter.
Нагадаємо, раніше Україна відреагувала на домовленість про перемир'я між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС. Київ сподівається, що вдасться досягти миру на Близькому Сході.
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