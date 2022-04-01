Вперше в Україні пройдуть військові навчання "Три мечі"

17 липня в Україні стартують багатонаціональні навчання "Три мечі 2021" в яких візьмуть участь військовослужбовці України і ще трьох країн.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Навчання пройдуть в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Як зазначається, "Три мечі 2021" - це багатонаціональні навчання, які будуть проведені як командно-штабні навчання і навчання із залученням військ для здійснення маневрів в польових умовах. У навчаннях візьмуть участь понад 1200 військовослужбовців, понад 200 бойових машин з 4 країн - Литовської Республіки, Республіки Польща, України та Сполучених Штатів Америки. Вперше ці навчання будуть проведені в Україні.
У Генштабі зазначили, що "Три мечі 2021" - абсолютно нова лінійка міжнародних військових навчань, які покликані підвищувати рівень міжнародного військового співробітництва та готовності до дій спільного військового підрозділу країн Люблінського трикутника, яким є ЛитПолУкрбриг.
У пресслужбі нагадали, що вчення ініційовані під час переговорів начальників генеральних штабів Польщі та України, які відбулися 22-23 серпня 2019 року.
Головною метою міжнародних військових навчань "Три мечі 2021" є оцінка можливостей підрозділів ЛитПолУкрбриг в операціях під керівництвом Командування ЛитПолУкрбриг.
Навчання матимуть виключно оборонний характер дій і збільшать рівень безпеки в Центральній і Східній Європі.
Як зазначається, "Три мечі 2021" - це багатонаціональні навчання, які будуть проведені як командно-штабні навчання і навчання із залученням військ для здійснення маневрів в польових умовах. У навчаннях візьмуть участь понад 1200 військовослужбовців, понад 200 бойових машин з 4 країн - Литовської Республіки, Республіки Польща, України та Сполучених Штатів Америки. Вперше ці навчання будуть проведені в Україні.
У Генштабі зазначили, що "Три мечі 2021" - абсолютно нова лінійка міжнародних військових навчань, які покликані підвищувати рівень міжнародного військового співробітництва та готовності до дій спільного військового підрозділу країн Люблінського трикутника, яким є ЛитПолУкрбриг.
У пресслужбі нагадали, що вчення ініційовані під час переговорів начальників генеральних штабів Польщі та України, які відбулися 22-23 серпня 2019 року.
Головною метою міжнародних військових навчань "Три мечі 2021" є оцінка можливостей підрозділів ЛитПолУкрбриг в операціях під керівництвом Командування ЛитПолУкрбриг.
Навчання матимуть виключно оборонний характер дій і збільшать рівень безпеки в Центральній і Східній Європі.
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