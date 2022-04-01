Вперше в Україні пройдуть військові навчання "Три мечі"

18:37 05 липня Київ, Україна

17 липня в Україні стартують багатонаціональні навчання "Три мечі 2021" в яких візьмуть участь військовослужбовці України і ще трьох країн.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Протягом 17-30 липня в Україні відбудуться багатонаціональні військові навчання Литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрбриг) імені Великого гетьмана Костянтина Острозького "Три мечі 2021" за участю військових України, Польщі, Литви та США" , - йдеться в повідомленні.

Навчання пройдуть в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного



Як зазначається, "Три мечі 2021" - це багатонаціональні навчання, які будуть проведені як командно-штабні навчання і навчання із залученням військ для здійснення маневрів в польових умовах. У навчаннях візьмуть участь понад 1200 військовослужбовців, понад 200 бойових машин з 4 країн - Литовської Республіки, Республіки Польща, України та Сполучених Штатів Америки. Вперше ці навчання будуть проведені в Україні.



У Генштабі зазначили, що "Три мечі 2021" - абсолютно нова лінійка міжнародних військових навчань, які покликані підвищувати рівень міжнародного військового співробітництва та готовності до дій спільного військового підрозділу країн Люблінського трикутника, яким є ЛитПолУкрбриг.



У пресслужбі нагадали, що вчення ініційовані під час переговорів начальників генеральних штабів Польщі та України, які відбулися 22-23 серпня 2019 року.



Головною метою міжнародних військових навчань "Три мечі 2021" є оцінка можливостей підрозділів ЛитПолУкрбриг в операціях під керівництвом Командування ЛитПолУкрбриг.



Навчання матимуть виключно оборонний характер дій і збільшать рівень безпеки в Центральній і Східній Європі.