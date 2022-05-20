Повернення Донбасу і Криму: президент поставив завдання дипломатам

Головні пріоритети країни - мир і повернення українських територій, тому завдання послів і дипломатів - при кожному зручному випадку піднімати ці питання для зміцнення і збільшення світової коаліції на підтримку України.
Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, яка розпочалася 17 грудня в Києві.
Глава держави підкреслив, що Україна зараз наполегливо працює над тим, щоб домовленості лідерів країн «Нормандської четвірки» в Парижі були реалізовані. Він нагадав, що за рік після цієї зустрічі вдалося повернути майже сто українських громадян з полону, вдається забезпечувати найтриваліший режим припинення вогню за всі роки війни, а кінцева задача - припинити війну і забезпечити мир на українських умовах.
За словами президента, на порядку денному залишається питання продовження санкцій. Принципово важлива і подальша робота над залученням РФ до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права.
Володимир Зеленський також попросив послів проводити активну роботу по залученню допомоги партнерів України до відновлення Донбасу.
За словами президента, на порядку денному залишається питання продовження санкцій. Принципово важлива і подальша робота над залученням РФ до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права.
Володимир Зеленський також попросив послів проводити активну роботу по залученню допомоги партнерів України до відновлення Донбасу.
Президент зазначив, що весь цей комплекс завдань - не тільки для послів України в Берліні і Парижі, які, за його оцінкою, прекрасно їх виконують.
Глава держави наголосив і на важливості подальшої роботи над звільненням українського Криму. Він підкреслив, що сьогодні це питання повернули в міжнародний порядок денний.
Він нагадав, що в цьому році Генеральна Асамблея ООН прийняла дві дуже важливі кримські резолюції: «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим» і «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим».
На думку президента, важливо, щоб про зміст цих резолюцій знали всі міжнародні партнери України.
Ми писали, що під час дипломатичної конференції Зеленський заявив, що Україна повинна отримати перші партії вакцини від коронавірусу вже в січні 2021 року.
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