Повернення Донбасу і Криму: президент поставив завдання дипломатам

10:46 18 грудня Київ, Україна

Головні пріоритети країни - мир і повернення українських територій, тому завдання послів і дипломатів - при кожному зручному випадку піднімати ці питання для зміцнення і збільшення світової коаліції на підтримку України.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, яка розпочалася 17 грудня в Києві.

«Сьогодні наш основний зовнішньополітичний пріоритет - це встановлення миру, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні Російської Федерації. І це не тільки ворожі дії проти нашої незалежності, проти України. Це виклик усьому цивілізованому світовому співтовариству», - сказав він у своєму виступі.

Глава держави підкреслив, що Україна зараз наполегливо працює над тим, щоб домовленості лідерів країн «Нормандської четвірки» в Парижі були реалізовані. Він нагадав, що за рік після цієї зустрічі вдалося повернути майже сто українських громадян з полону, вдається забезпечувати найтриваліший режим припинення вогню за всі роки війни, а кінцева задача - припинити війну і забезпечити мир на українських умовах.



За словами президента, на порядку денному залишається питання продовження санкцій. Принципово важлива і подальша робота над залученням РФ до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права.



Володимир Зеленський також попросив послів проводити активну роботу по залученню допомоги партнерів України до відновлення Донбасу.

«Вже сьогодні ми повинні думати, як повернути мирному Донбасу порядок і як повернути нашому Донбасу спокій. Ми вже упорядковуємо підконтрольну територію Донбасу, яка постраждала від цієї війни. Робимо це і зусиллями держави, і бізнесу, і за кошти наших міжнародних партнерів і їхньої допомоги. Результати бачать наші громадяни по обидві боки лінії зіткнення. І якщо завтра ми вже повернемося на весь окупований український Донбас, то повинні відразу ж приступити до його відновлення», - заявив він.

Президент зазначив, що весь цей комплекс завдань - не тільки для послів України в Берліні і Парижі, які, за його оцінкою, прекрасно їх виконують.

«Це завдання практично для кожного посла і представника України при міжнародній організації. Чиясь країна може допомогти фінансово, чиясь може допомогти політично, десь були історичні приклади примирення і здійснення повоєнної відбудови. А якісь країни досі стикаються з цими конфліктами. Тому, будь ласка, я дуже вас прошу, висловлюйте свої пропозиції, ми їх чуємо, готові їх розглядати. Пропонуйте свої ідеї, тому що результат повинен бути вже зараз», - закликав він.

Глава держави наголосив і на важливості подальшої роботи над звільненням українського Криму. Він підкреслив, що сьогодні це питання повернули в міжнародний порядок денний.

«Кримська платформа - це наша ініціатива щодо консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму - набуває все більшого розголосу. Цю ініціативу вже підтримали наші партнери в Європі і Північній Америці. Я закликаю вас більш активно працювати над підключенням до неї країн інших регіонів», - сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що в цьому році Генеральна Асамблея ООН прийняла дві дуже важливі кримські резолюції: «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим» і «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим».



На думку президента, важливо, щоб про зміст цих резолюцій знали всі міжнародні партнери України.

«Це основне завдання для нашого Постійного представника при ООН, який це вже, до речі, блискуче робить. Але завдання не тільки для нього. Кожен з вас повинен інформувати про зміст ініційованих Україною документів в столицях своїх країн перебування. Такі резолюції - це ваші важливі основні тези до зустрічей в місцевих МЗС і з керівництвом країн перебування», - підкреслив глава держави, звертаючись до українських послів.

"Результати бачать наші громадяни по обидві боки лінії зіткнення. І якщо завтра ми повернемося на весь вже окупований (деокупований - ред.) український Донбас - ми відразу приступимо до його відновлення", - додав він.

Ми писали, що під час дипломатичної конференції Зеленський заявив, що Україна повинна отримати перші партії вакцини від коронавірусу вже в січні 2021 року.