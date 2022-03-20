Повітряні сили ЗСУ закуплять ескадрилью винищувачів США

Генерал-полковник Сергій Дроздов, командувач Повітряних сил ЗСУ повідомив, що Україна планує замінити всю авіацію радянських часів.
Так, до 2035 року Повітряні сили Збройних сил України планують закупити ескадрилью американських винищувачів.
Створити власний бойовий літак Україні найближчим часом навряд чи вдасться. Для створення тільки прототипу власного бойового літака, за його словами, необхідно не менше 10 років і 10 мільярдів доларів.
У зв'язку з цим в Збройних силах планують закуповувати авіаційну техніку за кордоном у країн-партнерів. Зокрема, планується закупівля техніки у США.
При цьому він додав, що Польщі, незважаючи на те, що вона вже довгий час є союзником США і повноцінним членом НАТО, лише зараз вдалося почати розмову про отримання винищувачів F-35.
Проблем з перенавчанням льотного складу не повинно виникнути, однак є нюанси з технічною базою, ремонтом, аеродромно-технічним забезпеченням.
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