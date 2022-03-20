Повітряні сили ЗСУ закуплять ескадрилью винищувачів США

20:58 26 жовтня Київ, Україна

Генерал-полковник Сергій Дроздов, командувач Повітряних сил ЗСУ повідомив, що Україна планує замінити всю авіацію радянських часів.





Так, до 2035 року Повітряні сили Збройних сил України планують закупити ескадрилью американських винищувачів.

Створити власний бойовий літак Україні найближчим часом навряд чи вдасться. Для створення тільки прототипу власного бойового літака, за його словами, необхідно не менше 10 років і 10 мільярдів доларів.

"Створити бойовий літак - багатофункціональний винищувач, Україні навряд чи вдасться в найближчій перспективі. Для цього у нас немає, по-перше, відповідної наукової бази, немає потужностей виробництва, досвіду. Україна може випускати лише військово-транспортні літаки", - сказав Дроздов.

У зв'язку з цим в Збройних силах планують закуповувати авіаційну техніку за кордоном у країн-партнерів. Зокрема, планується закупівля техніки у США.

"Мова йде про єдиний тип багатоцільового винищувача, який згодом замінив би всі типи бойової авіації радянського зразка: винищувачі, штурмовики, бомбардувальники. Звичайно, Повітряні сили хотіли б мати і сучасну техніку, як ось американський F-35, наші льотчики мріяли б літати на таких літаках", - зазначив генерал-полковник.

При цьому він додав, що Польщі, незважаючи на те, що вона вже довгий час є союзником США і повноцінним членом НАТО, лише зараз вдалося почати розмову про отримання винищувачів F-35.

"До речі, поляки пішли саме таким шляхом, коли у них на озброєнні поряд з МіГ-29 стоять F-16. Такий досвід Польщі був би і для нас найбільш прийнятним: отримати ескадрилью винищувачів і поставити її на озброєння однієї з бригад тактичної авіації Повітряних сил", - сказав командувач Повітряними силами.

Проблем з перенавчанням льотного складу не повинно виникнути, однак є нюанси з технічною базою, ремонтом, аеродромно-технічним забезпеченням.