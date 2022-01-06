ВООЗ внесло корективи в роботу шкіл під час карантину

У МОЗ доповнили рекомендації для шкіл, які почнуть працювати першого вересня в умовах епідемії коронавируса. Про це у вівторок, 25 серпня, під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов."У нас були оновлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.Протягом дня можна проводити заняття одного і того ж класу або групи в одній аудиторії / кабінеті, застосовувати модульний підхід для вивчення дисциплін. По можливості заняття - проводити на відкритому повітрі.Під час карантину забороняється організація харчування по типу "шведського столу" і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків.Також, встановлено вимоги щодо перевезення дітей і працівників установи в шкільному транспорті. Перевізнику необхідно забезпечити водіїв масками / респіраторами і антисептиками для рук, щодня контролювати їх стан здоров'я і не допускати до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби і температурою вище 37,2 С.