ВООЗ: багаті країни прищепили від коронавірусу кожного четвертого жителя, бідні - одного з 500

У ВООЗ стурбовані ситуацією з "шокуючим дисбалансом" розподілу ковід-вакцини в світі і тим, що більшість країн в недостатній мірі прищепили групи ризику серед свого населення.
Про це заявив в п'ятницю на брифінгу гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
За даними глави ВООЗ, зараз 194 країни світу приступили до вакцинації проти коронавірусу, 26 - ні, хоча 17 з них отримали препарати. Але, уточнив Гебрейесус, більшість країн світу в недостатній мірі прищепили групи ризику серед свого населення, а "в розподілі вакцин зберігається шокуючий дисбаланс".
Він зазначив, що через міжнародну програму COVAX за останні шість тижнів в більш ніж 100 країн надійшло понад 38 млн доз вакцин. Однак, уточнив він, план виявився виконаний менш ніж на 50%.
"Очікувалося, що COVAX доставить майже 100 млн доз до кінця березня, але через істотне зниження пропозиції ми змогли розподілити 38 млн доз. Ми сподіваємося, що зможемо надолужити згаяне в квітні і травні", - додав він.
При цьому він розкритикував бажання окремих країн і компаній укладати двосторонні угоди в обхід COVAX. Гебрейесус підкреслив, що такий підхід лише посилить нерівність з вакцинами в світі. Він наполягає, що COVAX працює: необхідні лише поставки вакцин для цієї програми.
Він зазначив, що через міжнародну програму COVAX за останні шість тижнів в більш ніж 100 країн надійшло понад 38 млн доз вакцин. Однак, уточнив він, план виявився виконаний менш ніж на 50%.
"Очікувалося, що COVAX доставить майже 100 млн доз до кінця березня, але через істотне зниження пропозиції ми змогли розподілити 38 млн доз. Ми сподіваємося, що зможемо надолужити згаяне в квітні і травні", - додав він.
При цьому він розкритикував бажання окремих країн і компаній укладати двосторонні угоди в обхід COVAX. Гебрейесус підкреслив, що такий підхід лише посилить нерівність з вакцинами в світі. Він наполягає, що COVAX працює: необхідні лише поставки вакцин для цієї програми.
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