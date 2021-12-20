ВООЗ: багаті країни прищепили від коронавірусу кожного четвертого жителя, бідні - одного з 500

08:34 10 квітень Київ, Україна

У ВООЗ стурбовані ситуацією з "шокуючим дисбалансом" розподілу ковід-вакцини в світі і тим, що більшість країн в недостатній мірі прищепили групи ризику серед свого населення.



Про це заявив в п'ятницю на брифінгу гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Про це заявив в п'ятницю на брифінгу гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус

"Понад 700 млн доз вакцин від COVID-19 були розподілені в глобальному масштабі, але понад 87% з них пішли в країни з високим або середнім рівнями доходів, а в той самий час в країни з низьким рівнем доходу - лише 0,2%", - сказав він.

"В середньому в країнах з високим рівнем доходів майже один з чотирьох отримав вакцину проти COVID-19. У країнах з низькими доходами це один з більш ніж 500", - продовжив він.

За даними глави ВООЗ, зараз 194 країни світу приступили до вакцинації проти коронавірусу, 26 - ні, хоча 17 з них отримали препарати. Але, уточнив Гебрейесус, більшість країн світу в недостатній мірі прищепили групи ризику серед свого населення, а "в розподілі вакцин зберігається шокуючий дисбаланс".



Він зазначив, що через міжнародну програму COVAX за останні шість тижнів в більш ніж 100 країн надійшло понад 38 млн доз вакцин. Однак, уточнив він, план виявився виконаний менш ніж на 50%.



"Очікувалося, що COVAX доставить майже 100 млн доз до кінця березня, але через істотне зниження пропозиції ми змогли розподілити 38 млн доз. Ми сподіваємося, що зможемо надолужити згаяне в квітні і травні", - додав він.



При цьому він розкритикував бажання окремих країн і компаній укладати двосторонні угоди в обхід COVAX. Гебрейесус підкреслив, що такий підхід лише посилить нерівність з вакцинами в світі. Він наполягає, що COVAX працює: необхідні лише поставки вакцин для цієї програми.