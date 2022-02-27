Недільний марш у Білорусі: 200 осіб затримано

У Білорусі, під час недільного маршу за звільнення політичних в'язнів, поліція затримала понад 200 осіб.
Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".
Відзначається, що вдень у Мінську були закриті для посадки та висадки кілька станцій метро.
Відзначається, що вдень у Мінську були закриті для посадки та висадки кілька станцій метро.
Затримання відбулися в Бобруйську, Гродно та Жодіно. Кілька людей затримали й у Вітебську.
У неділю, 4 жовтня, в Мінську, обласних містах Жодіно, Барановичі та інших був оголошений недільний марш на підтримку політичних в'язнів. У Вітебську силовики застосували газ проти демонстрантів. У Мінську ЗМІ повідомили, що під час демонстрацій в білоруській столиці проти демонстрантів застосували водомети.
Нагадаємо, протести в Білорусі тривають майже два місяці.
У неділю, 4 жовтня, в Мінську, обласних містах Жодіно, Барановичі та інших був оголошений недільний марш на підтримку політичних в'язнів. У Вітебську силовики застосували газ проти демонстрантів. У Мінську ЗМІ повідомили, що під час демонстрацій в білоруській столиці проти демонстрантів застосували водомети.
Нагадаємо, протести в Білорусі тривають майже два місяці.
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