Хвиля терактів дісталася до Австрії

08:06 03 листопада Київ, Україна

У центрі австрійської столиці відбулося кілька збройних нападів одночасно, близько 20:00 (за місцевим часом) група невідомих відкрила стрілянину на вулиці поруч із синагогою. В той самий час постріли пролунали біля ресторану і єврейського культурного центру.





Як розповіли очевидці, біля синагоги прозвучало не менше 50 пострілів.

За даними поліції, їм вдалося встановити шість місць, в яких терористи вели стрілянину по навколишнім.

У місті була оголошена спецоперація, в ході якої ліквідований один терорист, озброєний автоматичною гвинтівкою.

Глава МВС закликав всіх жителів Відня по можливості залишатися вдома, уникати центру міста.

За попередніми даними, жертвами нападів стали не менше 15 осіб, постраждалих було госпіталізовано до лікарні. Загинуло двоє людей, чоловік був розстріляний терористом (подія випадково потрапила на вуличні камери), жінка від отриманих травм померла в лікарні.

До спецоперації залучені 150 співробітників сил спеціального призначення. Четверо зловмисників затримані.

Ще троє терористів так і залишаються на волі, «у них дуже хороша підготовка» і вони «дуже добре озброєні».



Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав інцидент «жахливим терактом».

«Я сподіваюся, що в найближчі години ситуацію можна буде взяти під контроль і завтра нормалізувати суспільне життя», - зауважив Курц.