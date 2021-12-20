Війна на Донбасі: Росія в ТКГ відмовилася від повного припинення вогню

07:06 01 квітень Київ, Україна

Російська делегація в ТКГ не прийняла пропозицію Леоніда Кравчука і представників ОБСЄ про повне припинення вогню відсьогодні.
 
Про це повідомляє пресслужба Української делегації в ТКГ.
"Засідання почалося з пропозиції глави української делегації Кравчука забезпечити з 00.00 1 квітня дотримання повного і всеосяжного збереження режиму припинення вогню, грубе порушення якого російською стороною минулого тижня забрало життя чотирьох українських військовослужбовців. Цю пропозицію підтримали спецпредставниця голови ОБСЄ пані Х. Ґрау і координатор Підгрупи з безпеки, глава СММ ОБСЄ посол пан Х. Чевік", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що ні пропозиція Кравчука, ні представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делегації.
"Не розумію, чому російська делегація не вважає за необхідне зосередитися на збереженні життя людей", - прокоментував ситуацію голова української делегації Леонід Кравчук.
Також повідомляється, що українська делегація продовжує зосереджувати зусилля на реалізації наступних заходів:
  • збереження режиму припинення вогню;
  • безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;
  • звільнення утримуваних осіб;
  • розблокування російською стороною роботи КПВВ;
  • забезпечення вільного і безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України;
  • допуск представників МАГАТЕ на окуповані території для забезпечення проведення інспекції ядерних об'єктів.
Також в ході переговорів було зроблено акцент на важливості відновлення об'єктів критичної інфраструктури, для чого сторони повинні забезпечити гарантії безпеки ремонтним бригадам.

Українська сторона нагадала, що одним із першочергових завдань є відновлення роботи станції газорозподілу в нп Мар'їнка, від якого залежить газопостачання 15 тисяч осіб.

Наступне спільне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.