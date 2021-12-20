Війна на Донбасі: Росія в ТКГ відмовилася від повного припинення вогню

Російська делегація в ТКГ не прийняла пропозицію Леоніда Кравчука і представників ОБСЄ про повне припинення вогню відсьогодні.
Про це повідомляє пресслужба Української делегації в ТКГ.
Відзначається, що ні пропозиція Кравчука, ні представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делегації.
Також повідомляється, що українська делегація продовжує зосереджувати зусилля на реалізації наступних заходів:
- збереження режиму припинення вогню;
- безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;
- звільнення утримуваних осіб;
- розблокування російською стороною роботи КПВВ;
- забезпечення вільного і безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України;
- допуск представників МАГАТЕ на окуповані території для забезпечення проведення інспекції ядерних об'єктів.
Також в ході переговорів було зроблено акцент на важливості відновлення об'єктів критичної інфраструктури, для чого сторони повинні забезпечити гарантії безпеки ремонтним бригадам.
Українська сторона нагадала, що одним із першочергових завдань є відновлення роботи станції газорозподілу в нп Мар'їнка, від якого залежить газопостачання 15 тисяч осіб.
Наступне спільне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.
Українська сторона нагадала, що одним із першочергових завдань є відновлення роботи станції газорозподілу в нп Мар'їнка, від якого залежить газопостачання 15 тисяч осіб.
Наступне спільне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.
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