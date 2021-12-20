Війна на Донбасі: Росія в ТКГ відмовилася від повного припинення вогню

07:06 01 квітень Київ, Україна

Російська делегація в ТКГ не прийняла пропозицію Леоніда Кравчука і представників ОБСЄ про повне припинення вогню відсьогодні.

Про це повідомляє пресслужба Української делегації в ТКГ.

"Засідання почалося з пропозиції глави української делегації Кравчука забезпечити з 00.00 1 квітня дотримання повного і всеосяжного збереження режиму припинення вогню, грубе порушення якого російською стороною минулого тижня забрало життя чотирьох українських військовослужбовців. Цю пропозицію підтримали спецпредставниця голови ОБСЄ пані Х. Ґрау і координатор Підгрупи з безпеки, глава СММ ОБСЄ посол пан Х. Чевік", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ні пропозиція Кравчука, ні представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делегації.

"Не розумію, чому російська делегація не вважає за необхідне зосередитися на збереженні життя людей", - прокоментував ситуацію голова української делегації Леонід Кравчук.

Також повідомляється, що українська делегація продовжує зосереджувати зусилля на реалізації наступних заходів:

збереження режиму припинення вогню;

безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;

звільнення утримуваних осіб;

розблокування російською стороною роботи КПВВ;

забезпечення вільного і безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України;

допуск представників МАГАТЕ на окуповані території для забезпечення проведення інспекції ядерних об'єктів.

Також в ході переговорів було зроблено акцент на важливості відновлення об'єктів критичної інфраструктури, для чого сторони повинні забезпечити гарантії безпеки ремонтним бригадам.



Українська сторона нагадала, що одним із першочергових завдань є відновлення роботи станції газорозподілу в нп Мар'їнка, від якого залежить газопостачання 15 тисяч осіб.



Наступне спільне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.