Військова агресія - стимул відновити статус провідної аерокосмічної держави

14:57 12 квітень Київ, Україна

Завдання України в космічній галузі складається з двох пунктів: зберегти всі досягнення старшого покоління і продовжити розвивати галузь, щоб успіхи минулих років були не єдиними.

Про це заявив Володимир Зеленський під час наради з питань розвитку космічної галузі України, яка відбулася в Національному центрі управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ).

Глава держави привітав інженерів, конструкторів, вчених, ветеранів та всіх причетних до цієї галузі з Днем працівників ракетно-космічної галузі України та Всесвітнім днем авіації і космонавтики. Президент нагадав, що сьогодні світ відзначає 60-у річницю першого польоту людини в космос

«Наші вчені-конструктори відігравали ключову роль в реалізації радянської космічної програми, тому без зайвої скромності можемо сказати, що підкорення людством космосу було б неможливим і без України», - підкреслив він.

Володимир Зеленський констатував, що сьогодні, незважаючи на всі виклики, вітчизняні конструктори продовжують проєктування і запуск супутників, пілотованих кораблів, орбітальних станцій, а Україна входить в 13 країн почесного «клубу космічних держав».

Однак, підкреслив президент, ми повинні не тільки пам'ятати про досягнення попередніх поколінь, а й розвивати галузь зараз.

«Ми повинні зберегти все, що зроблено нашими старшими поколіннями, і в той самий час важливо, щоб успіхи минулих років, минулих десятиліть були не єдиними. Щоб не вийшло так, що це єдині перемоги, якими ми зараз пишаємося, а потім наші діти, внуки, правнуки навіть не пам'ятали, скільки Україна зробила для цієї галузі. Ми з вами повинні зробити свій значний внесок, кожен на своєму місці, щоб Україна і надалі мала статус космічної держави», - зазначив Володимир Зеленський.

Президент вважає, що в умовах військової агресії космічна галузь - це ключовий елемент національної безпеки і оборони України.

«Україна повинна відновити лідерство і статус провідної аерокосмічної держави», - переконаний він.

Володимир Зеленський зазначив, що в цей момент виникла низка важливих питань, на які необхідно відповісти. Зокрема, чому не прийнята Державна космічна програма і чому виникають проблеми з фінансуванням стратегічно важливих проєктів, таких як космічна система «Січ-2-1».