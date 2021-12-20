Військова агресія - стимул відновити статус провідної аерокосмічної держави

Завдання України в космічній галузі складається з двох пунктів: зберегти всі досягнення старшого покоління і продовжити розвивати галузь, щоб успіхи минулих років були не єдиними.
Про це заявив Володимир Зеленський під час наради з питань розвитку космічної галузі України, яка відбулася в Національному центрі управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ).
Глава держави привітав інженерів, конструкторів, вчених, ветеранів та всіх причетних до цієї галузі з Днем працівників ракетно-космічної галузі України та Всесвітнім днем авіації і космонавтики. Президент нагадав, що сьогодні світ відзначає 60-у річницю першого польоту людини в космос.
Володимир Зеленський констатував, що сьогодні, незважаючи на всі виклики, вітчизняні конструктори продовжують проєктування і запуск супутників, пілотованих кораблів, орбітальних станцій, а Україна входить в 13 країн почесного «клубу космічних держав».
Однак, підкреслив президент, ми повинні не тільки пам'ятати про досягнення попередніх поколінь, а й розвивати галузь зараз.
Президент вважає, що в умовах військової агресії космічна галузь - це ключовий елемент національної безпеки і оборони України.
Володимир Зеленський зазначив, що в цей момент виникла низка важливих питань, на які необхідно відповісти. Зокрема, чому не прийнята Державна космічна програма і чому виникають проблеми з фінансуванням стратегічно важливих проєктів, таких як космічна система «Січ-2-1».
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