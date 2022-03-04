Водна блокада Криму може завершитися ще до деокупації

Схоже, що про водну блокаду окупованого Криму наш уряд забув. Скоро ця блокада буде знята природним шляхом. Стало відомо, що поряд з КПВВ "Каланчак", а це неподалік від адміністративного кордону з окупованим Кримом, руйнується дамба на 91-му кілометрі Північно-Кримського каналу, яка перекриває воду до півострова.

У Херсонській області цю тимчасову греблю в 2014-му власними силами спорудили місцеві фермери. Використовували для зведення 6-метрової перешкоди для води мішки з піском і металеві конструкції.

Тепер люди помічають, що споруда стала пропускати воду, що тече з Дніпра до АРК - деякі мішки розірвало, інші сповзли.

Як розповіла начальниця відділу водокористування Управління Північно-Кримського каналу Наталія Тарапун, дно каналу тепер сухе, воно вже поросло деревами, а 7 років тому тут було 5 метрів води.

Крім цього тимчасового бар'єра, в Херсонській області в 2015 році почали зводити нову дамбу, щоб вода не потрапила в захоплений Росією український півострів. Втім, спорудження так і не добудували.

Тарапун зазначила, що ця "нова" дамба технічно не заготовлена і не готова до експлуатації.

Як зазначається в матеріалі, тепер офіційна позиція Києва про те, що вода в Крим піде тільки після деокупації - опинилася під загрозою через руйнування наявної дамби.

Нагадаємо, в лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що друга дамба на Північно-Кримському каналі поки не планується.

Також повідомлялося, що навесні була опублікована карта вододефіциту Криму, яка показала, що на окупованому півострові річки зникають, а водосховища висихають.