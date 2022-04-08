Внутрішні переселенці отримали шанс на власне житло - Кабмін виділив на це 18 млн гривень

17:15 07 липня Київ, Україна

Громадяни України, які постраждали в результаті російських військових дій на сході країни, отримають реальну можливість на заселення в житло, придбане силами держави.
 
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 7 липня.

Шляхом відповідного розподілу субвенції з державного бюджету планується придбати 65 об'єктів нерухомості для 201 переселенця.

Житло придбають в:
  • Вінницькій області - два об'єкти в двох об'єднаних територіальних громадах,
  • Донецькій області - 15 об'єктів в п'яти ОТГ,
  • Житомирській області - три об'єкти в одній ОТГ,
  • Запорізькій області - два об'єкти в одній громаді,
  • Київської області - 10 об'єктів в одній громаді,
  • Луганській області - шість об'єктів в одній громаді,
  • Одеській області - сім об'єктів у двох ОТГ,
  • Рівненській області - один об'єкт в одній ОТГ,
  • Херсонській області - 17 об'єктів в одній ОТГ,
  • Черкаській області - один об'єкт в одній громаді,
  • Чернігівській області - один об'єкт в одній громаді.
У Кабміні нагадали, що розподіл субвенції формується на підставі отриманих рішень про затверджене співфінансування з місцевого бюджету.

Розподіл решти коштів, за результатами схвалених пропозицій, очікується найближчим часом.