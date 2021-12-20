ЗНО-2021: графіки, правила, умови

10:28 25 березень Київ, Україна

Епідемічна ситуація в країні ніяк не вплине на заплановані раніше терміни проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), його основної та додаткової сесії.

Про це заявили в Міністерстві освіти України.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році відбудеться 10 квітня. З огляду на епідемічну ситуацію, учасники можуть вибрати тільки один предмет для його проходження. У той самий час вони зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді в форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.

Результати пробного ЗНО 2021 будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.

Участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання є безкоштовною.

Кожен учасник має право скласти тести з не більше ніж 5-и навчальних предметів з наступного переліку:
  • українська мова;
  • українська мова та література;
  • математика;
  • історія України;
  • біологія;
  • географія;
  • фізика;
  • хімія;
  • англійська мова;
  • іспанська мова;
  • німецька мова;
  • французька мова.
При цьому для осіб, які в поточному році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, обов'язковим буде проходження ЗНО з 4 навчальних предметів:
  • українська мова (всі завдання сертифікаційної роботи) або російська мова і література (субтест "Атестаційні завдання");
  • математика (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав даний навчальний предмет);
  • історія України (субтест "Період ХХ - початок XXI століття") або одна з іноземних мов (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти
    вивчав даний навчальний предмет);
  • один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови).
 Фото: Правила и условия ВНО-2021 01
 
У поточному році основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня і завершиться 15 червня. Вона буде проходити за наступним графіком:

21 травня - хімія
24 травня - іспанська, німецька, французька мови
25 травня - англійська мова
28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту)
1 червня - українська мова, українська мова та література
4 червня - історія України
7 червня - фізика
10 червня - біологія
15 червня - географія

Інформація про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року включно.