ЗНО-2021: графіки, правила, умови

Епідемічна ситуація в країні ніяк не вплине на заплановані раніше терміни проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), його основної та додаткової сесії.
Про це заявили в Міністерстві освіти України.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році відбудеться 10 квітня. З огляду на епідемічну ситуацію, учасники можуть вибрати тільки один предмет для його проходження. У той самий час вони зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді в форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.
Результати пробного ЗНО 2021 будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.
Участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання є безкоштовною.
Кожен учасник має право скласти тести з не більше ніж 5-и навчальних предметів з наступного переліку:
Про це заявили в Міністерстві освіти України.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році відбудеться 10 квітня. З огляду на епідемічну ситуацію, учасники можуть вибрати тільки один предмет для його проходження. У той самий час вони зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді в форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.
Результати пробного ЗНО 2021 будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.
Участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання є безкоштовною.
Кожен учасник має право скласти тести з не більше ніж 5-и навчальних предметів з наступного переліку:
- українська мова;
- українська мова та література;
- математика;
- історія України;
- біологія;
- географія;
- фізика;
- хімія;
- англійська мова;
- іспанська мова;
- німецька мова;
- французька мова.
При цьому для осіб, які в поточному році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, обов'язковим буде проходження ЗНО з 4 навчальних предметів:
- українська мова (всі завдання сертифікаційної роботи) або російська мова і література (субтест "Атестаційні завдання");
- математика (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав даний навчальний предмет);
- історія України (субтест "Період ХХ - початок XXI століття") або одна з іноземних мов (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти
вивчав даний навчальний предмет);
- один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови).
У поточному році основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня і завершиться 15 червня. Вона буде проходити за наступним графіком:
21 травня - хімія
24 травня - іспанська, німецька, французька мови
25 травня - англійська мова
28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту)
1 червня - українська мова, українська мова та література
4 червня - історія України
7 червня - фізика
10 червня - біологія
15 червня - географія
Інформація про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року включно.
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