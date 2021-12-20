ЗНО-2021: графіки, правила, умови

10:28 25 березень Київ, Україна

Епідемічна ситуація в країні ніяк не вплине на заплановані раніше терміни проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), його основної та додаткової сесії.



Про це заявили в Міністерстві освіти України.



Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році відбудеться 10 квітня. З огляду на епідемічну ситуацію, учасники можуть вибрати тільки один предмет для його проходження. У той самий час вони зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді в форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.



Результати пробного ЗНО 2021 будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.



Участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання є безкоштовною.



Кожен учасник має право скласти тести з не більше ніж 5-и навчальних предметів з наступного переліку:

українська мова;

українська мова та література;

математика;

історія України;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

англійська мова;

іспанська мова;

німецька мова;

французька мова.

При цьому для осіб, які в поточному році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, обов'язковим буде проходження ЗНО з 4 навчальних предметів:

українська мова (всі завдання сертифікаційної роботи) або російська мова і література (субтест "Атестаційні завдання");

математика (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав даний навчальний предмет);

історія України (субтест "Період ХХ - початок XXI століття") або одна з іноземних мов (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти

вивчав даний навчальний предмет);

вивчав даний навчальний предмет); один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови).



У поточному році основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня і завершиться 15 червня. Вона буде проходити за наступним графіком:



21 травня - хімія

24 травня - іспанська, німецька, французька мови

25 травня - англійська мова

28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту)

1 червня - українська мова, українська мова та література

4 червня - історія України

7 червня - фізика

10 червня - біологія

15 червня - географія



Інформація про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року включно.