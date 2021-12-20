Увага! Новий вид шахрайства з банківськими картами

В Україні під час карантину з'явився новий спосіб телефонного шахрайства. Зловмисники інформують громадян про нібито нарахованої їм компенсації за карантин.
Шахраї інформують громадян про нібито нарахованої їм компенсації від держави за карантин і під цим приводом випитують персональну інформацію і реквізити карт.
Він уточнив, що в 2019 році на один мільйон гривень видаткових операцій з використанням платіжних карт на незаконні і сумнівні припадало лише 42 грн. проти 77 грн. в 2018 році.
Загальна кількість незаконних дій з платіжними картами, за якими понесені збитки, за минулий рік знизилася до 72 тис. випадків проти 105,5 тис. випадків в 2018 році.
Раніше НБУ також попереджав, що під час карантину активізувалися телефонні шахраї.
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