Увага! Новий вид шахрайства з банківськими картами

07:04 10 липень Київ, Україна

В Україні під час карантину з'явився новий спосіб телефонного шахрайства. Зловмисники інформують громадян про нібито нарахованої їм компенсації за карантин.

Шахраї інформують громадян про нібито нарахованої їм компенсації від держави за карантин і під цим приводом випитують персональну інформацію і реквізити карт.

«Треба пам'ятати важливе правило: якщо ви самостійно нічого не доручали банку, ніхто з банку вам ніколи не буде дзвонити з проханням щось уточнити або надати інформацію нібито для розблокування картки. Якщо ви отримали такий дзвінок нібито від банку або служби безпеки, і хоч від Національного банку - це 100% шахраї. Відразу припиняйте така розмова », - зазначив директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку Олексій Шабан.

Він уточнив, що в 2019 році на один мільйон гривень видаткових операцій з використанням платіжних карт на незаконні і сумнівні припадало лише 42 грн. проти 77 грн. в 2018 році.

Загальна кількість незаконних дій з платіжними картами, за якими понесені збитки, за минулий рік знизилася до 72 тис. випадків проти 105,5 тис. випадків в 2018 році.

Раніше НБУ також попереджав, що під час карантину активізувалися телефонні шахраї.