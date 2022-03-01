Замість жорстких обмежень - карантин вихідного дня

10:46 09 жовтень Київ, Україна

В Україні через велику кількість хворих на коронавірус може з'явитися новий вид обмежень: так званий карантин вихідного дня.



Про це розповів народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.



Він зазначив, що влада розуміє, що не може знову ввести жорсткий карантин.



"Але ми можемо ввести карантин вихідного дня. Коли сім'я на вихідний день залишається у себе в родині, нікуди не їздить: ні в ресторани, ні на концерти до Харкова або ще кудись. Це можна витримати, це не закриття підприємств, це не зупинка", - сказав він.



Радуцький також зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров'я змінила критерії карантинного зонування. Тому в суботу на нараді у президента будуть обговорювати введення сучасних критеріїв.



"Друга моя пропозиція (її підтримує РНБО, сподіваюся, що підтримає президент) це те, що зробив університет Шевченка. Він відправив вчитися на дистанційку", - сказав Радуцький, додавши, що, на його думку, школи та виші треба відправляти на дистанційне навчання.