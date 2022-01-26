Влада США засудила затримання опозиції в Білорусі

Викрадення опозиціонерів в Білорусі серйозно стурбувало Білий Дім в США. Напередодні Кейлі Макінені опублікувала пресреліз, де повідомляється, що влада США закликає Білорусь припинити насильство та відпустити всіх затриманих.

"США вкрай стурбовані тривалими порушеннями прав людини після виборів в Білорусії, повідомленнями про викрадення або насильницьке висилання опозиційних діячів", - заявила прессекретарка.

Також в Білому домі закликали владу республіки звільнити всіх несправедливо затриманих мітингувальників і політиків.

"США працюють зі своїми міжнародними партнерами з тим, щоб притягнути до відповідальності тих, хто вчинив ці порушення (обмеження свободи слова - ред.). Ми закликаємо білоруський уряд звільнити всіх тих, хто несправедливо утримується під вартою", - підкреслила Макінені та додала, що президентські вибори в Білорусі не були справжніми.

Крім того, Вашингтон в черговий раз наголосив на важливості демократії.

"Величезна кількість мирних протестувальників білорусів дає ясно зрозуміти, що уряд не може більше ігнорувати заклики народу до демократії", - резюмувала прессекретарка Білого дому.

Нагадаємо, в Республіці Білорусь шестеро з семи членів президії Координаційної ради затримані, під тиском виїхали з Білорусі або проти своєї волі вивезені з країни. На волі в країні залишилася тільки письменниця та лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич.