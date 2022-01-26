Влада США засудила затримання опозиції в Білорусі

Викрадення опозиціонерів в Білорусі серйозно стурбувало Білий Дім в США. Напередодні Кейлі Макінені опублікувала пресреліз, де повідомляється, що влада США закликає Білорусь припинити насильство та відпустити всіх затриманих.
"США вкрай стурбовані тривалими порушеннями прав людини після виборів в Білорусії, повідомленнями про викрадення або насильницьке висилання опозиційних діячів", - заявила прессекретарка.
Також в Білому домі закликали владу республіки звільнити всіх несправедливо затриманих мітингувальників і політиків.
Крім того, Вашингтон в черговий раз наголосив на важливості демократії.
Нагадаємо, в Республіці Білорусь шестеро з семи членів президії Координаційної ради затримані, під тиском виїхали з Білорусі або проти своєї волі вивезені з країни. На волі в країні залишилася тільки письменниця та лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич.
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