Влада Київської області відкриває додаткові центри вакцинації

07:58 17 червня Київ, Україна

В Україні розгорнута масштабна робота щодо вакцинації населення проти коронавірусу. Оскільки на першому місці по захворюваності стоїть Київ, розширення мережі пунктів вакцинації в столичному районі стало першочерговим завданням. Так, ще в трьох нових містах Київської області з четверга, 17 червня, запрацюють центри COVID-вакцинації, повідомила пресслужба обласної держадміністрації.

Тепер жителі Ірпеня, Борисполя і Славутича зможуть отримати щеплення від коронавірусу за місцем проживання.

За даними ОДА, в регіоні центри працюватимуть з 17 по 19 червня включно з 9:00 до 20:00 за такими адресами:

Бровари, МКЦ Прометей, бульвар Незалежності, 4;

Біла Церква, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Героїв Небесної Сотні, 46а;

Бориспіль, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи, вул. 1 травня, 4;

Ірпінь, приміщення спортзалу ЗОШ №17, вул. Тищенко, 10;

Славутич, ДК Енергія, проспект Дружби народів, 7.

Влада області нагадує, що вакцинуватися зможуть ті особи, які записалися в лист очікування в додатку або через сайт Дія або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Також отримати щеплення можна в порядку "живої" черги. Для цього необхідно мати при собі паспорт або ID-картку, ідентифікаційний код і декларацію з сімейним лікарем (при наявності).

Для ін'єкцій використовують препарат китайської компанії Sinovac Biotech - CoronaVac.

Як повідомлялося, Укрзалізниця почала COVID-вакцинацію залізничників. Першими щеплення отримають працівники компанії в Києві.