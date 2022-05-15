Володимир Зеленський виступив на Міжнародному кліматичному саміті

14:48 13 грудня Київ, Україна

Глобальні зміни клімату, що відбуваються в останні роки на нашій планеті, стосуються кожного жителя землі, не залежно від достатку, віку чи кольору шкіри.



Під егідою ООН проводяться кліматичні саміти, приймаються програми боротьби з цим лихом.



Як повідомила пресслужба глави держави, президент виступив на проведеному вчора в онлайн-форматі Міжнародному кліматичному саміті. Володимир Зеленський сказав, що Україна має амбітні кліматичні цілі, самою довгостроковою з яких є досягнення вуглецевої нейтральності.



"У цьому році в заході взяли участь понад 70 глав держав і урядів, які записали короткі відеозвернення з викладом "нових і амбітних" зобов'язань своїх держав по Паризькій кліматичній угоді", - йдеться в повідомленні пресслужби глави держави в неділю вранці.



У своєму відеозверненні Зеленський розповів, що в цьому році Україна особливо гостро відчула негативний вплив від зміни клімату: в низці регіонів тривала посуха знищила урожай, на сході країни відбулися масштабні лісові пожежі, а на заході - руйнівні паводки.









"Кожен житель планети вже відчуває подих глобального потепління і зазнає втрат через пасивне ставлення до кліматичної політики", - підкреслив він.



За словами президента, Україна послідовно дотримується взятих на себе зобов'язань щодо ефективної імплементації Цілей сталого розвитку-2030 і міжнародних кліматичних угод.



"Готуючись до Конференції сторін Паризької угоди в Глазго, ми опрацьовуємо другий національно визначений внесок. На цій основі ми розглядаємо ціль щодо викидів парникових газів у 2030 році в усіх секторах економіки України в діапазоні від 36% до 42% в порівнянні з 1990 роком, тобто скорочення на 58-64%", - повідомив Зеленський.



Крім нових зобов'язань за Паризькою угодою, Україна також працює над удосконаленням механізмів державної фінансової підтримки кліматичної політики, зазначив він.



"Україна також прагне узгоджувати свою кліматичну політику і законодавство з Європейським зеленим курсом. Ми активізуємо співпрацю з ЄС в сферах енергоефективності, розвитку водневої енергетики і відновлюваних джерел енергії, справедливої трансформації вугільного сектора і розвитку національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів", - сказав президент.



"Довгостроковою метою України є досягнення вуглецевої нейтральності. Будемо докладати зусиль, щоб максимально скоротити час досягнення цієї мети", - додав він.



Також, за словами Зеленського, йде процес перегляду Енергетичної стратегії України, яка передбачає розвиток відновлюваної енергетики, поступову заміну викопних видів палива, зокрема, вугілля.



"Ми почали підготовку рамкової стратегії адаптації до зміни клімату України до 2030 року. Документ буде координувати роботу різних органів влади на національному та місцевому рівнях. Україна є і залишатиметься одним з активних і відповідальних учасників глобального процесу боротьби зі зміною клімату та захисту навколишнього середовища", - підкреслив президент.



Міжнародний саміт кліматичних амбіцій (Climate Ambition Summit) - 2020 присвячений п'ятій річниці Паризької кліматичної угоди (2015) і підготовці до наступної кліматичної конференції ООН зі зміни клімату (СОР26), яка відбудеться в Глазго в листопаді 2021 року.



Головують на заході прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, президент Чилі Себастьян Піньєра і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.









Згідно зі статтею 4 Паризької угоди, сторони повинні повідомляти про свій національно визначений внесок кожні п'ять років, вказуючи на прогрес в порівнянні з поточним внеском, і відображати найбільш імовірні амбіції і відповідні можливості в світлі національних обставин. Відповідно до першого національно визначеного внеску України до Паризької угоди, країна взяла на себе зобов'язання не перевищити 60% в 2030 році від рівня викидів парникових газів в 1990 році (або скорочення на 40% з 1990 року без урахування сектора "Землекористування, зміни в землекористуванні та лісове господарство").



Раніше повідомлялося, що саміт глав держав і урядів Євросоюзу поставив завдання скоротити викиди парникових газів на 55% в порівнянні з 1990 роком вже до 2030 року. Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель.



Також стало відомо, що в 2020 році листопад став найтеплішим в історії спостережень. Минулий листопад був на 0,77 градуса Цельсія теплішим, ніж середній показник листопада з 1981 по 2010 роки.