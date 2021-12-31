Володимир Зеленський узаконив призов резервістів без мобілізації

09:53 21 квітень Київ, Україна

Президент підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації, таким чином в Україні з'явиться новий вид військової служби і так званий "особливий період".

Про це в середу, 21 квітня, повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Відзначається, що закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку і ведення військового обліку № 1357-IX" вводить новий вид військової служби - військова служба за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.



На громадян, яких призвуть з-поміж резервістів в особливий період, будуть поширюватися ті ж трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб.



Передбачається створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; впорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.



Також удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, в тому числі за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Оберіг (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів).