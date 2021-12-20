Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Одеську область

В Одеській області відбулося урочисте відкриття стадіону реконструйованого в рамках проекту "Велике будівництво".
Ремонтні роботи на спортивному майданчику проведені вперше з 1979 року, коли була побудована школа.
Реконструкція, зокрема, включає облаштування футбольного поля з покриттям зі штучної трави, універсальних ігрових майданчиків з поліуретановим покриттям, бігових доріжок, силовий майданчика з вуличними тренажерами, столів для гри в настільний теніс, смуги перешкод для занять з допризовної підготовки юнаків. Крім того, облаштовано трибуна з навісом для глядачів на 300 місць, встановлено нову огорожу спортивного майданчика, оновлено освещеніе.Благодаря реконструкції дві школи, розташовані поруч зі стадіоном, зможуть одночасно проводити спортивні змагання.
В ході ознайомлення з інфраструктурними проектами, які реалізуються в Одеській області в рамках програми «Велике будівництво», глава Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубрак доповів Президенту, що серед знакових об'єктів - міст через Хаджибейський лиман. Це довгобуд, який зводиться вже 12 років.
Олександр Кубрак вибачився перед водіями за незручності і пробки, викликані будівельними роботами, але запевнив, що до травня наступного року міст буде повністю готовий.
Другий великий об'єкт регіону - траса М-05 Київ - Одеса.
Другий великий об'єкт регіону - траса М-05 Київ - Одеса.
Ще одна важлива дорога для області - це Р-33, яка з'єднає шість районів. Протяжність траси в Одеській області - 110 км.
В Одеській області в 2020 році в рамках програми «Велике будівництво» буде відновлено 163 км доріг державного значення.
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