Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Одеську область

17:00 04 серпень Київ, Україна

В Одеській області відбулося урочисте відкриття стадіону реконструйованого в рамках проекту "Велике будівництво".



Ремонтні роботи на спортивному майданчику проведені вперше з 1979 року, коли була побудована школа.

«Прекрасний стадіон. Це дуже важливо. Головне, що це важливо для діток. І що вся команда - і органи місцевого самоврядування, і Міністерство інфраструктури, і Укравтодор - то, що ми обіцяємо, ми завершуємо. Тому дуже радий, що завершено будівництво цього стадіону в рамках нашої програми », - зазначив Глава держави.

Реконструкція, зокрема, включає облаштування футбольного поля з покриттям зі штучної трави, універсальних ігрових майданчиків з поліуретановим покриттям, бігових доріжок, силовий майданчика з вуличними тренажерами, столів для гри в настільний теніс, смуги перешкод для занять з допризовної підготовки юнаків. Крім того, облаштовано трибуна з навісом для глядачів на 300 місць, встановлено нову огорожу спортивного майданчика, оновлено освещеніе.Благодаря реконструкції дві школи, розташовані поруч зі стадіоном, зможуть одночасно проводити спортивні змагання.

В ході ознайомлення з інфраструктурними проектами, які реалізуються в Одеській області в рамках програми «Велике будівництво», глава Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубрак доповів Президенту , що серед знакових об'єктів - міст через Хаджибейський лиман. Це довгобуд, який зводиться вже 12 років.

«Зараз працює підрядна організація, плануємо в кінці серпня - початку вересня відкрити першу половину - три смуги. Навесні наступного року плануємо відкрити (міст. - Ред.) Повністю, і тоді всі шість смуг працюватимуть », - повідомив керівник Укравтодору.

Олександр Кубрак вибачився перед водіями за незручності і пробки, викликані будівельними роботами, але запевнив, що до травня наступного року міст буде повністю готовий.



Другий великий об'єкт регіону - траса М-05 Київ - Одеса.

«Вже підписано кредитну угоду з ЄБРР і Європейським інвестиційним банком, зараз розробляється проектна документація. Це буде капітальний ремонт 314 кілометрів від Одеси, а далі йде нормальна дорога. Будівництво починається в наступному році », - зазначив Олександр Кубрак.

Ще одна важлива дорога для області - це Р-33, яка з'єднає шість районів. Протяжність траси в Одеській області - 110 км.

«Вже є перші ділянки, які ми ввели в експлуатацію. У цьому році планується зробити 50 кілометрів », - сказав керівник Укравтодору.

В Одеській області в 2020 році в рамках програми «Велике будівництво» буде відновлено 163 км доріг державного значення.