Володимир Зеленський просить надати список вимог для якнайшвидшої євроінтеграції України

В ЄС повинні чітко оголосити Україні умови для отримання повноправного членства в Європейському Союзі. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Euronews, передає в середу, 26 серпня, прес-служба президента.
"Я вважаю, що для українців дуже важлива зрозуміла позиція Європи щодо України. І я задавав питання багатьом лідерам Європи:" Ви повинні відповісти українцям, що ви хочете, щоб українці зробили крок за кроком, щоб стати членами ЄС ", - сказав глава держави.
За словами Зеленського, після отримання конкретного переліку кроків буде зрозуміло, що треба зробити, і скільки потрібно часу для євроінтеграції України.
"Щоб у всіх було розуміння, що нам потрібно зараз - і Україні, і Європі. Мені здається, нам просто потрібно зробити таку країну, яку дуже хоче Європа. А вирішувати все-таки повинна Україна ", - підкреслив президент.
На його думку, незважаючи на те, що не всі країни Євросоюзу хочуть бачити Україну в ЄС, Європейський Союз в цілому хоче, щоб Україна була партнером і мала членство.
У той же час, як зазначив Зеленський, країни Європи та ЄС підтримують Україну і твердо стоять на позиції захисту її територіальної цілісності і суверенітету.
"Ми бачимо, як Європа списку санкцій сьогодні діє, як вона нас підтримує, втрачаючи гроші через санкції проти Російської Федерації", - сказав Зеленський, зазначивши, що вдячний за таку позицію.
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