Володимир Зеленський привітав українців і закликав святкувати Великдень вдома

У суботу до Києва чартерним рейсом привезли Благодатний вогонь, який зі столиці розвезуть іншим церквам по Україні. А президент Володимир Зеленський виступив з традиційним зверненням до українців. Глава держави сказав привітання громадянам України з прийдешніми Великодніми святами. Про це повідомило ТСН в суботу, 1 травня.
Він нагадав, що "серед українців багато тих, хто зараз відзначає Великдень на фронті і на передовій - в боротьбі за мир або на медичному чергуванні біля ліжок з хворими як в боротьбі за здоров'я, так і в боротьбі за життя".
Раніше на цьому тижні Зеленський провів зустріч з главами українських церков. Він обговорив з ними святкування Великодня під час карантину, вакцинацію від коронавірусу і великоднє перемир'я.
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