Володимир Зеленський привітав українців і закликав святкувати Великдень вдома

09:35 02 травень Київ, Україна

У суботу до Києва чартерним рейсом привезли Благодатний вогонь, який зі столиці розвезуть іншим церквам по Україні. А президент Володимир Зеленський виступив з традиційним зверненням до українців. Глава держави сказав привітання громадянам України з прийдешніми Великодніми святами. Про це повідомило ТСН в суботу, 1 травня.

"Свято Великодня символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Але в цьому для нас немає нічого страшного, нудного і тим більше гріховного, тому що це і є виконання християнського зобов'язання, а саме турботи і любові до свого ближнього", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що "серед українців багато тих, хто зараз відзначає Великдень на фронті і на передовій - в боротьбі за мир або на медичному чергуванні біля ліжок з хворими як в боротьбі за здоров'я, так і в боротьбі за життя".

"Нехай Великдень наповнить наші серця великою силою і добром для великих справ. Нехай Великдень принесе вам велику радість, надію, любов, злагоду і достаток. А нашій Україні великий мир", - додав глава держави.

Раніше на цьому тижні Зеленський провів зустріч з главами українських церков. Він обговорив з ними святкування Великодня під час карантину, вакцинацію від коронавірусу і великоднє перемир'я.