Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вітольда Фокіна

13:44 30 вересень Київ, Україна

Фокін виведений зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі, відповідне рішення було опубліковано на сайті президента.
 
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
Пресслужба президента відзначає, що для глави держави принципово, щоб всі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України і діяли справедливо.

Президент відзначає, що Вітольд Фокін відступив від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей.
фото: Указ об увольнении Фокина
"Робота української делегації в Тристоронній контактній групі продовжиться на основі чіткого розуміння повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України. Головною метою нашої делегації, як і всієї держави, є повернення виключно на українських умовах всіх тимчасово окупованих територій, наших людей, а також встановлення тривалого миру", - йдеться в повідомленні пресслужби президента.