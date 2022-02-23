Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вітольда Фокіна

Фокін виведений зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі, відповідне рішення було опубліковано на сайті президента.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Пресслужба президента відзначає, що для глави держави принципово, щоб всі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України і діяли справедливо.
Президент відзначає, що Вітольд Фокін відступив від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей.
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