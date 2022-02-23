Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вітольда Фокіна

13:44 30 вересень Київ, Україна

Фокін виведений зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі, відповідне рішення було опубліковано на сайті президента.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Пресслужба президента відзначає, що для глави держави принципово, щоб всі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України і діяли справедливо.





Президент відзначає, що Вітольд Фокін відступив від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей.