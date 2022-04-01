Володимир Зеленський направив Джо Байдену вітання з перемогою

08:35 08 листопада Київ, Україна

Немає ніяких сумнівів, з очевидною перевагою голосів на виборах президента в США перемагає Джо Байден. На його адресу вже надходять привітання від глав держав. Так, слова привітання направили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю Джо Байдена з перемогою на виборах президента США і Камілу Харріс з її історичним досягненням", - написав Джонсон у своєму Twitter. Він додав, що чекає з нетерпінням спільної роботи, "починаючи з проблем зміни клімату і закінчуючи торгівлею і безпекою". Ангела Меркель підкреслила: "Американські громадяни прийняли рішення. Джо Байден стане 46-им президентом Сполучених Штатів Америки. Я бажаю йому від щирого серця щастя і успіху і вітаю також Камілу Харріс, обрану віцепрезидентом її країни". Джастін Трюдо також в соцмережі написав, що чекає початку спільної роботи з новообраним президентом США. "Наші країни є близькими друзями, партнерами і союзниками. Характер наших відносин є унікальним в порівнянні з усім іншим світом", - зазначив Трюдо.

З перемогою в президентських перегонах кандидата від демократів Джо Байдена привітав президент України Володимир Зеленський. "Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства з США!", - написав Зеленський.

Свої слова привітання Джо Байдену і Камілі Харріс в соцмережах написали Барак Обама і Хілларі Клінтон.

Нагадаємо, що низка провідних американських ЗМІ раніше в суботу оголосили, що, згідно з їхніми прогнозами, кандидат в президенти США від демократів Джо Байден набирає достатньо голосів для перемоги.