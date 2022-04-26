Власники російських паспортів можуть бути позбавлені українського громадянства

07:20 25 липня Київ, Україна

В умовах війни, навіть такої гібридної, завжди стоїть питання вибору: на чиєму боці будеш ти? Тепер перед тисячами українців Донбасу і Криму може стати це жорстке питання, що вимагає чесної відповіді.



Українські нардепи запропонували Верховній Раді автоматично позбавляти громадянства України осіб, які добровільно отримали російський паспорт. Відповідний законопроєкт зареєстрований на сайті парламенту.



Так, проєкт закону про внесення змін до закону України "Про громадянство України" щодо автоматичного позбавлення громадянства України в разі добровільного отримання громадянства держави-агресора - Російської Федерації, зареєстрований 23 липня.



Його авторами є три парламентарії - Микола Княжицький (фракція Європейська солідарність), Наталія Піпа (Голос) і Оксана Савчук (позафракційна).



Текст документа поки не оприлюднений.



Нагадаємо, за словами заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака, з 2016 по 2020 рік громадянство Російської Федерації отримали 978 тисяч громадян України.