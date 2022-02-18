Візит Зеленського в табір військової розвідки на Донбасі

07:13 27 вересень Київ, Україна

В ході насиченої робочої поїздки в зону ООС, президент Володимир Зеленський відвідав базовий табір Головного управління розвідки. Про те, наскільки плідно пройшла зустріч президента з військовими розвідниками, інформує пресслужба Офісу президента.

У повідомленні пресслужби зазначено, що Зеленський ознайомився з умовами проживання військовослужбовців. Він оглянув сучасні комфортні модулі, в яких живе особовий склад.

Також президент пообідав у солдатській їдальні. Там він спробував борщ і рисову кашу і залишився задоволений тим, як годують військовослужбовців.

Також Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди.

"Ви всі для нас герої. Ви несете складну та небезпечну службу. Бажаю вам здоров'я, натхнення, сили захищати нашу незалежність", - сказав глава держави, звертаючись до військовослужбовців.

Також Зеленський провів нараду з питань обговорення роботи Тристоронньої контактної групи.