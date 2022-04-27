Візит української делегації до Туреччини

10:27 29 листопада Київ, Україна

Україна підтримує добрі стосунки і співпрацю з Туреччиною. Сьогодні, 29 листопада, з робочим візитом до Туреччини вирушив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Літак АН-148, на борту якого перебував глава уряду, вже приземлився в аеропорту Стамбула.

Візит глави уряду триватиме два дні - починається в Стамбулі і завтра продовжиться в столиці Туреччини - Анкарі.

Сьогодні Шмигаль зустрінеться з міністром промисловості і технологій Туреччини Мустафою Варанком та представниками турецького бізнесу. Завтра в Анкарі він проведе переговори з керівництвом країни.

У робочій поїздці Шмигаля супроводжують віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка.

Українська делегація прилетіла до Туреччини літаком Ан-148, зацікавленість в якому раніше виявляла Туреччина в рамках проєкту створення власного регіонального пасажирського літака.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський перебував з візитом в Туреччині, де провів переговори з турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Також в ході візиту між Україною і Туреччиною було підписано рамкову військову угоду, меморандум про наміри в області оборонно-промислових проєктів і інші документи.