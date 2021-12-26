Візит міністра оборони Великобританії в Україну

Весь світ стежить за подіями останніх днів, що відбуваються в східній Європі. На тлі політичної ситуації, значущою подією сьогоднішнього дня став візит в нашу країну міністра оборони Великобританії. Про робочу мети прибуття міністра Бена Уоллеса розповіли в посольстві Великобританії в Києві.

Метою візиту є посилення співпраці між країнами в оборонній сфері та безпеки.

У Міноборони України відзначили, що під час візиту Уоллеса сторони вивчать аспекти реалізації двосторонніх домовленостей в контексті розвитку українсько-британського співробітництва в оборонній сфері.

"Під час офіційної зустрічі делегацій сторони обговорять пріоритети військового співробітництва двох країн і актуальні питання, що представляють взаємовигідний інтерес", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого літа делегація британських військових відвідала зону ООС на Донбасі.

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