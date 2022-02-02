Віктор Медведчук - під домашнім арештом і в електронному браслеті

12:47 14 травень Київ, Україна

Віктору Медведчуку, який знаходиться під цілодобовим домашнім арештом, вчора ввечері в поліції наділи електронний браслет.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора в п'ятницю, 14 травня.

"Браслет наділи. Прокурор був присутній при надяганні електронного засобу контролю", - розповіли в Генпрокуратурі, додавши, що браслет наділи на Медведчука пізно ввечері 13 травня в будівлі столичної поліції.

В Офісі Генпрокурора додали, що Медведчук не може відлучатися з дому і повинен весь час носити електронний засіб контролю.



Нагадаємо, напередодні суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча обвинувачення просило утримання під вартою із заставою в 300 млн гривень.