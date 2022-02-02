Віктор Медведчук - під домашнім арештом і в електронному браслеті

Віктору Медведчуку, який знаходиться під цілодобовим домашнім арештом, вчора ввечері в поліції наділи електронний браслет.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора в п'ятницю, 14 травня.
В Офісі Генпрокурора додали, що Медведчук не може відлучатися з дому і повинен весь час носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо, напередодні суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча обвинувачення просило утримання під вартою із заставою в 300 млн гривень.
Нагадаємо, напередодні суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча обвинувачення просило утримання під вартою із заставою в 300 млн гривень.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі