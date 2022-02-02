Віктор Ляшко: в Україні з'являться COVID-сертифікати

У своєму інтерв'ю для ЗМІ Віктор Ляшко розповів про плани України на впровадження COVID-сертифікатів. За словами головного санітарного лікаря країни, український уряд готовий до запуску вже з 01 липня 2021 року. Україна одночасно перебуває в двох групах з впровадження цієї системи - від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і від Європейського Союзу (ЄС).

"Україна бере участь в двох робочих групах щодо введення ковідних сертифікатів. Одна - від ВООЗ, друга - від ЄС, яка пропонує певні привілеї для вакцинованих осіб або людей з імунітетом в умовах карантинних обмежень. Тобто відвідувати концерти, кінотеатри, торгові центри тощо. Що конкретно - це ще не вирішено", - розповів Ляшко.

За його словами, поки всі дані про вакцинацію вносяться в електронну систему охорони здоров'я. Паралельно працює група фахівців з Міністерства охорони здоров'я, НСЗУ і Мінцифри, яка співпрацює з ВООЗ і ЄС і напрацьовує технічні моменти, які відразу після введення в Євросоюзі будуть введені і в Україні.

"Ми не будемо "білою вороною". Що буде затверджено ВООЗ - те буде і у нас, що буде в Євросоюзі - те буде і у нас... За словами міністра охорони здоров'я, з 1 липня ми готові запустити такі сертифікати", - сказав головний санлікар.

Він додав, що в Євросоюзі і Ізраїлі заявили, що будуть визнавати щеплення усіма вакцинами, які мають дозвіл від ВООЗ. Що стосується вакцини від Sinovac, то вона чекає дозволу ВООЗ.