Віктор Ляшко: в Україні з'являться COVID-сертифікати

У своєму інтерв'ю для ЗМІ Віктор Ляшко розповів про плани України на впровадження COVID-сертифікатів. За словами головного санітарного лікаря країни, український уряд готовий до запуску вже з 01 липня 2021 року. Україна одночасно перебуває в двох групах з впровадження цієї системи - від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і від Європейського Союзу (ЄС).
"Україна бере участь в двох робочих групах щодо введення ковідних сертифікатів. Одна - від ВООЗ, друга - від ЄС, яка пропонує певні привілеї для вакцинованих осіб або людей з імунітетом в умовах карантинних обмежень. Тобто відвідувати концерти, кінотеатри, торгові центри тощо. Що конкретно - це ще не вирішено", - розповів Ляшко.
За його словами, поки всі дані про вакцинацію вносяться в електронну систему охорони здоров'я. Паралельно працює група фахівців з Міністерства охорони здоров'я, НСЗУ і Мінцифри, яка співпрацює з ВООЗ і ЄС і напрацьовує технічні моменти, які відразу після введення в Євросоюзі будуть введені і в Україні.
"Ми не будемо "білою вороною". Що буде затверджено ВООЗ - те буде і у нас, що буде в Євросоюзі - те буде і у нас... За словами міністра охорони здоров'я, з 1 липня ми готові запустити такі сертифікати", - сказав головний санлікар.
Він додав, що в Євросоюзі і Ізраїлі заявили, що будуть визнавати щеплення усіма вакцинами, які мають дозвіл від ВООЗ. Що стосується вакцини від Sinovac, то вона чекає дозволу ВООЗ.
"Ми відстежуємо це. Ми очікували, що цей дозвіл буде вже в кінці квітня, потім - на початку травня. На початку травня з'явилося схвалення тільки щодо Sinopharm. По Sinovac ще чекаємо, просто технічно ця перевірка зазвичай займає час. Але ж була заява в середині квітня від керівника відділу ВООЗ, що вони підтверджують ефективність цих обох китайських вакцин", - пояснив Ляшко.
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