Віктор Ляшко розповів про зміни в МОЗ

07:28 25 травень Київ, Україна

Новий міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що перші зміни, які чекають МОЗ - це кадрова чистка.



Віктор Ляшко, якого минулого тижня призначили на посаду, планує замінити близько 50% керівного складу Міністерства охорони здоров'я, про це він повідомив в інтерв'ю журналістам.



Зокрема, за його словами, зміняться троє з шести заступників, які надалі будуть працювати зі своїми директоратами.

"У мене прохання було до всіх, з ким я вже проводив переговори, в тому числі до заступників, які залишаються, щоб за період мого перебування на посаді був сформований сильний кадровий склад на рівні керівників директоратів і керівників експертних груп. Щоб незалежно від того, як змінюється політична ситуація, було правонаступництво і була історична пам'ять про те, що відбувається і куди рухається система охорони здоров'я. Також буде сформовано склад колегії МОЗ, тому що до цього не було колегії", - зазначив міністр.

Колегія, за словами Ляшка, буде складатися з великої кількості людей.

"Я не буду підбирати тільки тих, з ким мені комфортно. Попередньо, до роботи будуть залучені представники і міністерства, і ДП Медзакупки, і Центру громадського здоров'я, і Національної служби здоров'я України, і Академії медичних наук, і провідні фахівці. Також я хочу, щоб в колегію увійшло кілька сімейних лікарів, які працюють безпосередньо на первинному ринку, а також лікарі з вторинного ринку та високоспеціалізованої допомоги. Щоб мати повну картинку", - пояснив міністр.

Відзначається, що в цей час заступниками міністра охорони здоров'я є Ірина Садов'як (перший заступник), Ірина Микичак, Світлана Шаталова та Ігор Іващенко (заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції), а також Ярослав Кучер.