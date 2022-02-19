Віктор Ляшко розповів про зміни в МОЗ

Новий міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що перші зміни, які чекають МОЗ - це кадрова чистка.
Віктор Ляшко, якого минулого тижня призначили на посаду, планує замінити близько 50% керівного складу Міністерства охорони здоров'я, про це він повідомив в інтерв'ю журналістам.
Зокрема, за його словами, зміняться троє з шести заступників, які надалі будуть працювати зі своїми директоратами.
Віктор Ляшко, якого минулого тижня призначили на посаду, планує замінити близько 50% керівного складу Міністерства охорони здоров'я, про це він повідомив в інтерв'ю журналістам.
Зокрема, за його словами, зміняться троє з шести заступників, які надалі будуть працювати зі своїми директоратами.
Колегія, за словами Ляшка, буде складатися з великої кількості людей.
Відзначається, що в цей час заступниками міністра охорони здоров'я є Ірина Садов'як (перший заступник), Ірина Микичак, Світлана Шаталова та Ігор Іващенко (заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції), а також Ярослав Кучер.
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