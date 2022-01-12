Віктор Ляшко розповів про місцеві вибори в "червоній зоні"

У МОЗ розповіли про вибори в "червоній" зоні
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко
Відомство вже розробило всі рекомендації безпечного проведення місцевих виборів на тлі епідемії коронавірусу.
Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що місцеві вибори будуть проведені в "червоній" зоні карантину і що їх скасують тільки в разі введення надзвичайного стану в країні. Про це посадовець заявив в етері телеканалу ICTV в неділю, 30 серпня.
"Якщо не буде введено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені, зокрема, і в "червоній "зоні", - підкреслив Ляшко.
Також він запевнив, що на сьогоднішній день всі рекомендації щодо безпечного проведення виборів напрацьовані. В цьому український уряд брав приклад з Польщі під час президентських виборів на тлі пандемії коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні вибори депутатів обласних, Київської міської, районних та міських рад та Київського міського голови відбудуться 25 жовтня поточного року.
Як повідомив Центрвиборчком, виборчий процес в країні розпочнеться 5 вересня.
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