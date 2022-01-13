В'їзд на територію Євросоюзу можуть дозволити після завершення вакцинації

Єврокомісія (ЄК) наполягає на перегляді країнам Євросоюзу своїх правил для в'їзду туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу
Про це йдеться в поширеній заяві Єврокомісії.
Вакцинація повинна була проходити препаратами, сертифікованими Європейським агентством лікарських засобів або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).
Вакцинація повинна була проходити препаратами, сертифікованими Європейським агентством лікарських засобів або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).
Порядок перетину кордонів визначається самостійно країнами-членами ЄС.
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