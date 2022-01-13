В'їзд на територію Євросоюзу можуть дозволити після завершення вакцинації

Єврокомісія (ЄК) наполягає на перегляді країнам Євросоюзу своїх правил для в'їзду туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу

Про це йдеться в поширеній заяві Єврокомісії.



Вакцинація повинна була проходити препаратами, сертифікованими Європейським агентством лікарських засобів або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

"Єврокомісія пропонує дозволити в'їзд на територію Євросоюзу з не необхідними цілями не тільки для осіб, що прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих, хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС, дозвіл може бути також поширений на вакцини, які завершили процес сертифікації ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях", - йдеться в заяві.