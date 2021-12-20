Весняний призов до лав ЗСУ виконано на 100% від плану

Не дивлячись на деяку відстрочку через введеного в країні карантину по коронавірус, призов на військову службу відбувся. За даними Міністерства оборони, за травень-липень був стовідсотково виконано набір призовників. Таким чином, весняний призов на службу в ЗСУ пройшов успішно.

За даними Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, призовними комісіями і військовими комісаріатами планове завдання виконано на 100%. Призвано та відправлено у війська (сили) всього 16 460 осіб, з них в: ВСУ - 9 000 осіб; Національну гвардію - 5 460 осіб; Державну спеціальну службу транспорту - 700 осіб; Держприкордонслужбу посилання - 1 300 осіб.

Всім призовникам перед відправкою до війська за допомогою місцевих державних адміністрацій проводилися тести на виявлення коронавируса COVID-19.

"Особливістю чергового призову стала відправка до військових частин призовників 18-19 років тільки за їх власним бажанням (за відповідними заявами) і можливість надання відстрочок від призову на строкову військову службу випускникам навчальних закладів цього року, які бажають навчатися для здобуття наступного вищого рівня освіти" , - йдеться в повідомленні Генштабу.

Раніше Міносвіти звернулося до Міноборони з проханням надати відстрочку від весняного призову на строкову військову службу для випускників шкіл. У МОН також пояснили, як отримати відстрочку.