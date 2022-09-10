Верховний Суд України засудив російського шпигуна до 12 років ув'язнення

12:29 17 лютого Київ, Україна

За звинуваченням в державній зраді, до 12 років позбавлення волі засуджено громадянина України, який організував агентурну мережу російської військової розвідки на території України.



Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Влітку 2017 контррозвідники спецслужби виявили та припинили діяльність завербованого представниками ГУ Генштабу Збройних сил РФ жителя Харкова, вченого, який збирав інформацію про технічні розробки в рамках оборонного замовлення для її передачі спецслужбам країни-агресора.



Правоохоронці затримали агента при спробі отримання секретних відомостей від працівника Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".



Орджонікідзевським районним судом Харкова громадянина України визнали винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.



18.11.2019 Харківським апеляційним судом вирок першої інстанції залишено без змін.



У лютому 2021 Верховний Суд України також відмовив у задоволенні касаційної скарги.



Триває досудове слідство щодо інших учасників агентурної мережі.