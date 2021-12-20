Верховний Суд підтвердив законність Православної церкви України на зміну юрисдикції

06:30 09 квітень Київ, Україна

Днями, вперше за роки незалежності України, Верховний Суд прийняв рішення щодо законності виходу релігійної громади з юрисдикції Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП) і входження в Православну церкву України.

Про це йдеться в заяві ПЦУ, оприлюдненій 8 квітня.



Відзначається, що 6 квітня відбулося засідання Великої палати Верховного Суду з розгляду справи № 910/10011/19 законності зміни релігійною громадою с.Сутківці Хмельницької області свого підпорядкування - виходу з юрисдикції Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП) і входження в Православну церкву України. За результатами засідання було прийнято рішення про законність такої зміни підпорядкування.

"Таким чином, вищою судовою інстанцією України вперше з початку активного процесу переходів релігійних громад України з Російської православної церкви в Україні в Православну церкву України, прийнято рішення, яким підтверджена можливість і законність таких переходів і відхилені заперечення Російської православної церкви в Україні проти цього", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 23 лютого 2019 року релігійна громада с. Сутківці, Хмельницької області, в зв'язку з утворенням автокефальної Православної церкви України, провела загальні збори, на яких прийняла рішення перейти з РПЦ в Україні в ПЦУ. Зате настоятель цієї громади не погодився з таким рішенням і звернувся до суду з позовом, в якому вимагав визнати цей перехід незаконним.



Господарський суд міста Київ в лютому 2020 прийняв рішення на користь настоятеля релігійної громади РПЦ в Україні. Потім це рішення було залишено без змін і судом апеляційної інстанції.



Однак 6 квітня 2021 відбулося засідання вже Великої палати Верховного Суду, яка переглядала ці судові рішення в касаційному порядку. За результатами цього перегляду, зазначені судові рішення були скасовані і в задоволенні позову було відмовлено повністю.

"Це рішення Великої палати Верховного Суду має ключове значення, оскільки є першим в низці судових суперечок, ініційованих РПЦ в Україні з початку активного процесу переходів релігійних громад України в Православну церкву України, прийнятим вищою судовою інстанцією України... Рішення Великої палати Верховного Суду в обов'язковому порядку повинно враховуватися в суперечках, що стосуються переходів православних релігійних громад України з РПЦвУ в Православну церкву України, і, тим самим, уніфікувати підхід судів України в їхньому вирішенні, захищаючи законні підстави релігійних громад на зміну юрисдикції", - йдеться в повідомленні.

З початку 2019 року РПЦ в Україну було ініційовано понад 100 судових процесів щодо законності зміни православними релігійними громадами України свого підпорядкування.