Верховний Суд підтвердив законність Православної церкви України на зміну юрисдикції

Днями, вперше за роки незалежності України, Верховний Суд прийняв рішення щодо законності виходу релігійної громади з юрисдикції Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП) і входження в Православну церкву України.
Про це йдеться в заяві ПЦУ, оприлюдненій 8 квітня.
Відзначається, що 6 квітня відбулося засідання Великої палати Верховного Суду з розгляду справи № 910/10011/19 законності зміни релігійною громадою с.Сутківці Хмельницької області свого підпорядкування - виходу з юрисдикції Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП) і входження в Православну церкву України. За результатами засідання було прийнято рішення про законність такої зміни підпорядкування.
Відзначається, що 6 квітня відбулося засідання Великої палати Верховного Суду з розгляду справи № 910/10011/19 законності зміни релігійною громадою с.Сутківці Хмельницької області свого підпорядкування - виходу з юрисдикції Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП) і входження в Православну церкву України. За результатами засідання було прийнято рішення про законність такої зміни підпорядкування.
Повідомляється, що 23 лютого 2019 року релігійна громада с. Сутківці, Хмельницької області, в зв'язку з утворенням автокефальної Православної церкви України, провела загальні збори, на яких прийняла рішення перейти з РПЦ в Україні в ПЦУ. Зате настоятель цієї громади не погодився з таким рішенням і звернувся до суду з позовом, в якому вимагав визнати цей перехід незаконним.
Господарський суд міста Київ в лютому 2020 прийняв рішення на користь настоятеля релігійної громади РПЦ в Україні. Потім це рішення було залишено без змін і судом апеляційної інстанції.
Однак 6 квітня 2021 відбулося засідання вже Великої палати Верховного Суду, яка переглядала ці судові рішення в касаційному порядку. За результатами цього перегляду, зазначені судові рішення були скасовані і в задоволенні позову було відмовлено повністю.
З початку 2019 року РПЦ в Україну було ініційовано понад 100 судових процесів щодо законності зміни православними релігійними громадами України свого підпорядкування.
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