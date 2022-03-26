Верховна Рада України прийняла законопроєкт про дистанційну роботу

15:08 03 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 3 листопада, 311 з 450 народних депутатів України підтримали законопроєкт про дистанційну роботу. Документ був схвалений в першому читанні ВРУ



Зокрема, законопроєкт передбачає: розмежувати поняття надомної праці і дистанційної праці; роботодавець зобов'язаний ознайомити не менше ніж за два місяці співробітників з умовами та специфікою переведення на режим гнучкого робочого часу і забезпечити точний облік відпрацьованого часу та контроль за його дотриманням; при надомній роботі на працівників поширюється загальний режим роботи підприємства, установи та організації, якщо інше не передбачене в трудовому договорі.



Також документ передбачає, що працівникові надають можливість вимагати від роботодавця тимчасовий (до 2-х місяців) перехід на дистанційну роботу в разі, якщо на робочому місці щодо нього вчинили дії, що містять ознаки дискримінації.



Також в документі прописано, що дистанційна робота виконується працівником поза приміщеннями роботодавця в будь-якому місці за його вибором і з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а робота вдома - виконується працівником за місцем його проживання або в інших заздалегідь обраних ним приміщеннях, що характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їхньої сукупності.