Верховна Рада розгляне законопроект про збільшення штрафів за домашнє насильство

«Однак у зв'язку з інфляційними процесами в країні і знеціненням гривні за останні роки такий розмір штрафу втратив свою попереджувальну і каральну функцію і вже не виступає ефективним засобом стримування порушників. У зв'язку з цим пропонується збільшити дані штрафні санкції таким чином, щоб вони знову набули попереджувальну і каральну функцію », - зазначено в записці.

Законопроект пропонує ввести штраф в розмірі від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн. до 34 тис. грн.). У разі повторного порушення збільшити штраф від 2 тис. До 4 тис. (Від 34 тис. Грн. До 68 тис. грн.) неоподатковуваних мінімумів.

Автори законопроекту пропонують визначити штраф за перше вчинення правопорушення від 170 до 340 грн., А за повторне протягом року - від 340 до 680 грн.