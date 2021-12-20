Верховна Рада розгляне законопроект про збільшення штрафів за домашнє насильство

11:18 24 липень Київ, Україна

У Верховну раду надійшов проект закону, відповідно до якого штрафи за застосування домашнього насильства будуть збільшені в кілька разів.

Штрафи пропонують збільшити за перше правопорушення від 17 тис. Грн. до 34 тис. грн, за повторне - від 34 тис. грн. до 68 тис. грн
 
Законопроект «Про внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства» зареєстрований за №3908.

Проект закону, який передбачає збільшення розміру штрафів в сотні разів, поданий депутатами на чолі з першим заступником голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Іриною Констанкевич.
 
«Одним із заходів запобігання вчиненню домашнього насильства цим законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачається накладення на порушників таких санкцій, як штраф, або громадські роботи, або адміністративний арешт», - сказано в пояснювальній записці до проекту.
 
Автори законопроекту пропонують визначити штраф за перше вчинення правопорушення від 170 до 340 грн., А за повторне протягом року - від 340 до 680 грн.
 
«Однак у зв'язку з інфляційними процесами в країні і знеціненням гривні за останні роки такий розмір штрафу втратив свою попереджувальну і каральну функцію і вже не виступає ефективним засобом стримування порушників. У зв'язку з цим пропонується збільшити дані штрафні санкції таким чином, щоб вони знову набули попереджувальну і каральну функцію », - зазначено в записці.
 
Законопроект пропонує ввести штраф в розмірі від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн. до 34 тис. грн.). У разі повторного порушення збільшити штраф від 2 тис. До 4 тис. (Від 34 тис. Грн. До 68 тис. грн.) неоподатковуваних мінімумів.

 

 