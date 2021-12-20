Верховна Рада розгляне законопроект про збільшення штрафів за домашнє насильство

У Верховну раду надійшов проект закону, відповідно до якого штрафи за застосування домашнього насильства будуть збільшені в кілька разів.
Штрафи пропонують збільшити за перше правопорушення від 17 тис. Грн. до 34 тис. грн, за повторне - від 34 тис. грн. до 68 тис. грн
Законопроект «Про внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства» зареєстрований за №3908.
Проект закону, який передбачає збільшення розміру штрафів в сотні разів, поданий депутатами на чолі з першим заступником голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Іриною Констанкевич.
Проект закону, який передбачає збільшення розміру штрафів в сотні разів, поданий депутатами на чолі з першим заступником голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Іриною Констанкевич.
Автори законопроекту пропонують визначити штраф за перше вчинення правопорушення від 170 до 340 грн., А за повторне протягом року - від 340 до 680 грн.
Законопроект пропонує ввести штраф в розмірі від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн. до 34 тис. грн.). У разі повторного порушення збільшити штраф від 2 тис. До 4 тис. (Від 34 тис. Грн. До 68 тис. грн.) неоподатковуваних мінімумів.
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