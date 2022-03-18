Верховна Рада прийняла закон про реформування Нацради з телерадіомовлення

13:05 17 червня Київ, Україна

У Верховній Раді проголосували за прийняття законопроєкту №4107, який стосується реформування Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. 302 народні депутати підтримали даний законопроєкт.

Так, згідно з документом, суб'єктами подання на членів Нацради від Ради є фракції і групи (одна фракція - одне подання), а також громадські організації та творчі спілки (одна громадська організація - одне подання).

При цьому голосувати будуть окремо по кожному кандидату.

Глава держави уповноважений створювати конкурсну комісію для відбору кандидатур за власною квотою як консультативно-дорадчий орган.

Також кандидатів чекатиме обов'язкова спеціальна перевірка відповідно до закону Про запобігання корупції. На перевірку відводиться до 25 днів.

У документі забезпечується дотримання гендерної рівності. Якщо на вакантні посади кілька кандидатів отримують однакову кількість голосів, то перевагу буде надано кандидату тієї статі, представників якої менше серед вже наявних членів органу.

Як повідомлялося до цього, Нацрада через суд анулює ліцензії телеканалів ZIK і 112 Україна. Телеканали не надали копії сіток мовлення після кількох перевірок, стверджують в Нацраді. Також Нацрада попросила суд позбавити ліцензії телеканал Наш. Цей канал уже отримав багато попереджень через порушення стандартів журналістики.