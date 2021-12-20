Верховна Рада планує заслухати Міністра оборони України

13:10 13 липень Київ, Україна

Народні депутати від партії "Батьківщина", "Слуга народу" і "Європейська солідарність" виступили з ініціативою заслухати міністра оборони України в рамках години запитань до уряду.

"Я пропоную на цьому тижні заслухати міністра оборони України Андрія Тарана. Перше, що сьогодні хвилює і лякає суспільство, це інформація про скупчення країною-агресором значних військових сил на наших кордонах нібито для проведення військових навчань "Кавказ 2020" - заявила віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк сьогодні на погоджувальній раді парламенту.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко підтримала цю ініціативу і нагадала, що на Донбасі продовжують гинути українські воїни.

"Ми підтримуємо ініціативу запрошення міністра оборони, і просимо розповісти його, хто тепер не дає" перестати стріляти ". Кожен день російські окупаційні війська порушують режим тиші на Донбасі і продовжують гинути українські воїни ", - сказала вона.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко також підтримав ініціативу заслухати міністра оборони.

"Зараз заклик, а ці чутки, які поширюються", - сказав він.