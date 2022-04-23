Верховна Рада назвала термін прийняття бюджету-2021

13:56 28 листопада Київ, Україна

Попри вихідний і хворобу Разумкова, в парламенті проходить зустріч глав фракцій, прем'єр-міністра і керівництва Офісу Президента. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков через коронавірус, яким він захворів напередодні, веде нараду онлайн.

Як повідомив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, Верховна Рада прийме держбюджет на 2021 рік у найближчі два тижні.

"Будемо обговорювати на цьому тижні в залі. А далі подивимося, чи зможемо ми його в кінці тижня проголосувати, або якщо обговорення трошки затягнуться, тоді наступного тижня точно проголосуємо", - сказав він перед зустріччю в Раді глав фракцій за участю прем'єр-міністра і керівництва Офісу Президента.

Арахамія запевнив, що голоси для ухвалення бюджету в Раді є. Його підтримали ті, хто проголосував у першому читанні, вважає нардеп.

Крім бюджету в Раді сьогодні обговорюють повернення відповідальності за неправдиве декларування, питання касових апаратів для ФОП, а також можливі компенсації бізнесу в разі локдауну.

Нагадаємо, прийняття бюджету-2021 затягнулося через консультації з МВФ. Тільки позавчора Кабмін схвалив проєкт до другого читання і вніс його в Раду.